乃木坂46井上和「4、5歳の誕生日から毎年食べているんです」母が作るピーマンの肉詰めが大好き！

乃木坂46の井上和が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。7月31日(月)から8月3日(木)まで、4日間にわたって声を届けます。2日目となる8月1日(火)の放送では、「作ってみたい料理はありますか?」というリスナーの質問に答えました。なぎちゃんこんばんは! なぎちゃんといえば、『乃木坂工事中』での料理企画を機に料理をよくするようになって、最近では料理がめちゃくちゃ上手になってると思います!そこで、まだ挑戦した事がなくて作ってみたいと思っている料理はありますか?井上:たしかに、『乃木坂工事中』の料理企画を機にいろんな料理を作っているんですけど、いまだになんだかちょっと怖くて手がつけられていない料理がありまして……。私、ピーマンの肉詰めが大好きなんですよ! 4、5歳の時の誕生日から、毎年毎年! 毎年毎年! お母さんが作ってくれたピーマンの肉詰めを食べているんです。母が作ったピーマンの肉詰めの味がおいしすぎて、自分で作るのがちょっと怖いというか。「あんなにおいしく作れないよな」って思っちゃうから、まだ作れていないので。挑戦したいなとは思いつつ……どうしましょう!? 挑戦しようかな~(笑)。じゃあ、母に作り方教わります! 今度教わって作ってみます! 気が向いたら、みなさんに共有しますね(笑)。ありがとうございます!このほかには、部活の思い出や最近ハマっているアニメ、好きなボカロ曲などについて語りました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/