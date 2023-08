ボカロP・キツネリ「いつか…！」自身の楽曲を歌ってもらいたい“歌い手”は!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月1日(火)の放送は、ボカロPのキツネリがゲスト出演。リスナーのメッセージをきっかけに、「歌ってみた」などで自身の楽曲が使用される感想や、歌ってほしい歌い手について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。キツネリは、グミ山さんとN-Roachさんによるミクスチャーボカロユニットです。『The VOCALOID Collection(ボカコレ)2023春』でSCHOOL OF LOCK!賞を受賞しました。二人は、当番組の元生徒(リスナー)とのことです。「ホロライブ」というVTuber事務所に所属していて、以前生放送教室にもゲスト講師として来校してくれた星街すいせい先生の「Stellar Stellar」という曲が大好きです! この曲を初めて聴いた時、「な、何だこの人は! 歌がうますぎる!」と、鳥肌が立ったのを覚えています。高い音の歌い方や、胸に染み渡るようだ透き通った声が大好きです!よかったらみなさんも聴いてみてください!(13歳)こもり校長:すいせい先生も、たくさんボカロ曲を歌っていますよね。VTuberもですけど、今って“歌い手”みたいな方がすごく多いじゃないですか。――ここで、星街すいせい「Stellar Stellar」が流れてくるグミ山:おっ……!N-Roach:二人とも大おたくなんです……。校長・教頭:“大おたく”!(笑)。こもり校長:VTuberさんとかの(ボカロ曲の)“歌ってみた動画”って、無数にありますよね。グミ山:曲の数以上にあるわけですから、すごいですよね。こもり校長:もとは1曲のオリジナル曲を、たくさんの人が歌うわけですから。そのなかから、(お気に入りの歌い手は)どうやって見つけるんですか?グミ山:自分の曲の場合は、エゴサしたら見つけられるんです。それで1人ずつ見つけていって、声が好きだったら他の曲も好きになるんじゃないかと思います。こもり校長:僕もエゴサをめっちゃするんですけど……(笑)。自分の曲を歌ってくれているのを見つけたときは、どういう気持ちになるんですか?グミ山:めちゃくちゃ嬉しいですよね。“ファンアート”とか“歌ってみた”とかは、「好き」と言ってくれるだけじゃなくて、1個踏み込んでくれているので超嬉しいです。COCO教頭:手間もかかっているわけですからね。こもり校長:誰に歌ってもらいたい、とかありますか?グミ山:誰に!? どうですか?N-Roach:あの、“ねね”さんという歌い手なんですけど……(ボカロPの)すりぃさんという超ビッグな方とやっていらして。たぶん、音源を聴いたら「この人だ!」となると思います。いつか……!こもり校長:いいですね! こういうのがあるのも、ボカロの文化ですね。「いつか、誰かに歌ってもらいたい」というのは、築き上げられたカルチャーだなと思います。言っていけば、つながることもありますよ。キツネリ:お願いします……!COCO教頭:小声で(笑)。今回は、「ボカロNight!!!!!」と題して放送。10代リスナーがおすすめするボカロ曲を紹介し、キツネリの二人がボカロPを目指すリスナーの相談に乗りました。『The VOCALOID Collection(ボカコレ)2023夏』は、8月4日(金)~7(月)に開催。キツネリの二人も参加するとのことです。開催期間中は、「SCHOOL OF LOCK!賞」への投票にも参加できます。番組では、毎週火曜23時から「ボカロLOCKS!」を放送中です。また、ニコニコ動画と YouTubeの公式チャンネルでは、ボカロPへのインタビュー動画を公開しています。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/