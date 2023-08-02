THE LAST ROCKSTARS、緊急記者会見の生中継が決定

THE LAST ROCKSTARSが、8月4日（金）16時より緊急記者会見を行うことを発表した。

【写真を見る】THE LAST ROCKSTARS、ツアーファイナルLA公演

記者会見は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて生中継される。会見終了後は、テレビ朝日系「ミュージックステーション」での民放初パフォーマンス終了後の舞台裏にも密着。なお、ここまでの模様は『YOSHIKI CHANNEL』 『HYDE CHANNEL』 『SugizoTube』 『MIYAVI アーティストページ（CL内)』の合同企画として、各チャンネルで同時に放送が行われる。

さらにその後、『YOSHIKI CHANNEL』のみで「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW」初日公演の模様を22時まで一部生中継する。さらに、YOSHIKIが監督を務める全世界プロジェクト『YOSHIKI：UNDER THE SKY』が世界に先駆け9月8日（金）から日本全国の映画館で公開することが発表された。YOSHIKIが、ザ・チェインスモーカーズ、セイント・ヴィンセント、サラ・ブライトマン、スコーピオンズ、HYDE、SUGIZO、SixTONES、ジェーン・チャン、リンジー・スターリング、ニコール・シャージンガーら世界屈指のアーティストとコラボレーションした音楽ドキュメンタリー映画となっている。

また、10月にはワールドツアー「YOSHIKI CLASSICAL 10TH ANNIVERSARY - World Tour with Orchestra 2023 REQUIEM（レクイエム）」を開催予定。YOSHIKIは本ツアーで、日本人として初めて英米の歴史的な3会場を制覇する。そして今秋にはYOSHIKIの総合的なファッションライン「MAISON YOSHIKI PARIS(メゾンYOSHIKIパリ)」がパリ・コレクションにてデビューすることが決定している。

＜番組情報＞

YOSHIKI CHANNEL

8/4（金）16:00～22:00

THE LAST ROCKSTARS 緊急記者会見 生中継＆ミュージックステーションの舞台裏に密着 （合同配信）

YOSHIKIディナーショーも一部生中継 （YOSHIKI CHANNELのみ）

YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）

・日本語放送 https://www.youtube.com/watch?v=RoExIiaPLCw

・英語同時通訳放送 https://www.youtube.com/watch?v=p2_FgJLjpKY

ニコニコチャンネル（日本）https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2160019

THE LAST ROCKSTARS Official Site：https://thelastrockstars.net

YOSHIKI Official Site：https://www.yoshiki.net

HYDE Official Site：https://www.hyde.com/

SUGIZO Official Site：https://sugizo.com/

MIYAVI Official Site：http://myv382tokyo.com