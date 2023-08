THE LAST ROCKSTARS、緊急記者会見の生中継が決定

THE LAST ROCKSTARSが、8月4日(金)16時より緊急記者会見を行うことを発表した。

【写真を見る】THE LAST ROCKSTARS、ツアーファイナルLA公演

記者会見は、ニコニコチャンネル(日本)およびYouTube Channelメンバーシップ(日本含む全世界)で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて生中継される。会見終了後は、テレビ朝日系「ミュージックステーション」での民放初パフォーマンス終了後の舞台裏にも密着。なお、ここまでの模様は『YOSHIKI CHANNEL』 『HYDE CHANNEL』 『SugizoTube』 『MIYAVI アーティストページ(CL内)』の合同企画として、各チャンネルで同時に放送が行われる。

さらにその後、『YOSHIKI CHANNEL』のみで「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW」初日公演の模様を22時まで一部生中継する。さらに、YOSHIKIが監督を務める全世界プロジェクト『YOSHIKI:UNDER THE SKY』が世界に先駆け9月8日(金)から日本全国の映画館で公開することが発表された。YOSHIKIが、ザ・チェインスモーカーズ、セイント・ヴィンセント、サラ・ブライトマン、スコーピオンズ、HYDE、SUGIZO、SixTONES、ジェーン・チャン、リンジー・スターリング、ニコール・シャージンガーら世界屈指のアーティストとコラボレーションした音楽ドキュメンタリー映画となっている。

また、10月にはワールドツアー「YOSHIKI CLASSICAL 10TH ANNIVERSARY - World Tour with Orchestra 2023 REQUIEM(レクイエム)」を開催予定。YOSHIKIは本ツアーで、日本人として初めて英米の歴史的な3会場を制覇する。そして今秋にはYOSHIKIの総合的なファッションライン「MAISON YOSHIKI PARIS(メゾンYOSHIKIパリ)」がパリ・コレクションにてデビューすることが決定している。

<番組情報>

YOSHIKI CHANNEL

8/4(金)16:00~22:00

THE LAST ROCKSTARS 緊急記者会見 生中継&ミュージックステーションの舞台裏に密着 (合同配信)

YOSHIKIディナーショーも一部生中継 (YOSHIKI CHANNELのみ)

YouTube Channel メンバーシップ(日本含む全世界)

・日本語放送 https://www.youtube.com/watch?v=RoExIiaPLCw

・英語同時通訳放送 https://www.youtube.com/watch?v=p2_FgJLjpKY

ニコニコチャンネル(日本)https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2160019

THE LAST ROCKSTARS Official Site:https://thelastrockstars.net

YOSHIKI Official Site:https://www.yoshiki.net

HYDE Official Site:https://www.hyde.com/

SUGIZO Official Site:https://sugizo.com/

MIYAVI Official Site:http://myv382tokyo.com