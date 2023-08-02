TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」の第1話を先行上映するイベントが、9月30日に埼玉・ウェスタ川越にて開催される。

同イベントでは梶原岳人、竹内良太、林勇、寺島惇太、小林裕介、豊永利行、近藤孝行、土岐隼一、矢野奨吾が昼夜2公演に出演し、昼の部のみ林勇、夜の部のみ畠中祐も登壇する。イベントでは先行上映のほか、キャストトークやバラエティコーナーも実施予定。チケットの先行受付は本日8月2日から開始され、8月6日23時59分まで行われる。

10月よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスで放送される「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。近未来を舞台に、個性豊かなチームが自らの音楽でNo.1を獲るためステージバトルに挑む姿を描く。

「Paradox Live THE ANIMATION」 Special Start Event

日時：2023年9月30日（土） 昼の部 開場 14:15 / 開演 15:00、夜の部 開場 17:30 / 開演 18:15

会場：埼玉県 ウェスタ川越 大ホール

料金：一般チケット8800円

出演：梶原岳人、竹内良太、林勇（昼の部のみ）、寺島惇太、小林裕介、豊永利行、近藤孝行、土岐隼一、畠中祐（夜の部のみ）、矢野奨吾

MC：MICRO

TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」

2023年10月よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスにて放送開始

スタッフ

監督：安藤尚也

シリーズ構成・脚本：伊神貴世

キャラクターデザイン：羽田浩二

アニメーション制作：PINE JAM

キャスト

BAE

朱雀野アレン：梶原岳人

燕夏準：村瀬歩

アン・フォークナー：96猫

The Cat’s Whiskers

西門直明：竹内良太

神林匋平：林勇

棗リュウ：花江夏樹

闇堂四季：寺島惇太

cozmez

矢戸乃上珂波汰：小林裕介

矢戸乃上那由汰：豊永利行

悪漢奴等

翠石依織：近藤孝行

雅邦善：志麻

征木北斎：土岐隼一

伊藤紗月：畠中祐

円山玲央：矢野奨吾

(c)Paradox Live THE ANIMATION