BABYMETAL、ぴあアリーナMM2DAYS映像作品トレーラー公開

BABYMETALが、10月11日（水）に発売するBlu-ray、DVD、LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』のトレーラーをBABYMETALのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

【動画を見る】「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」Trailer

今作は、BABYMETALのもうひとつの物語・復元計画「THE OTHER ONE」が遂に完結を迎え、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による新生BABYMETALが誕生した、BABYMETALの歴史に深く刻まれ伝説となったぴあアリーナMM2DAYS公演（2023年4月1日、2日開催）を完全映像化した作品。”METALVERSE” という新世界（ニューワールド）へと舞台を移し新章がスタートすることが告げられたこのライブは、2日間を通して期待と熱気に溢れた観客約20000人を動員し、BABYMETALにとって「全てが終わり、全てが始まる」節目となったライブ。ミニドローンなどを駆使したあらゆる角度から撮影された多彩なカメラワークで臨場感溢れるライブの模様を収録している。

公開されたトレーラーは、DAY-1「BLACK NIGHT」とDAY-2「CLEAR NIGHT」のハイライトシーンからなり、規格外の演出とともに3月に発売されたCONCEPT ALBUM『THE OTHER ONE』から初披露された新曲や新生BABYMETALとしての初ライブの模様を一足早く見ることが出来る。

＜作品情報＞

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL

発売日：2023年10月11日（水）

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。

Blu-ray & DVD

タイトル：BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -

①【2Blu-ray（完全生産限定盤）】（BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT：全28曲）

価格：￥13200 (tax in) 品番：TFXQ-78240～78241 ※アナログサイズジャケット仕様

②【2Blu-ray（通常盤）】（BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT：全28曲）

価格：￥12100 (tax in) 品番：TFXQ-78242～78243

③【2DVD（通常盤）】（BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT：全28曲）

価格：￥9900 (tax in) 品番：TFBQ-18277～18278

LIVE VINYL

④【2VINYL（完全生産限定盤）】（BLACK NIGHT：全14曲）

タイトル：BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”BLACK NIGHT”

価格：￥5500 (tax in) 品番：TFJC-38121～38122

⑤【2VINYL（完全生産限定盤）】（CLEAR NIGHT：全14曲）

タイトル：BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”CLEAR NIGHT”

価格：￥5500 (tax in) 品番：TFJC-38123～38124

THE ONE限定盤

⑥【THE ONE限定盤（完全生産限定盤）2Blu-ray+4CD＋写真集】

価格：￥26400（tax in） 品番：ONEB-0040

タイトル：『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容：Blu-ray（2枚 / 全28曲）、LIVE ALBUM（4枚 / 全28曲）

※112ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】

BLACK NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38121～38122のみ収録

【2023.4.1 at PIA ARENA MM】

01. THE LEGEND

02. メギツネ

03. ギミチョコ！！

04. MAYA

05. Mirror Mirror

06. Time Wave

07. KARATE

08. Believing

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

12. Road of Resistance

13. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

CLEAR NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38123～38124のみ収録

【2023.4.2 at PIA ARENA MM】

01. METAL KINGDOM

02. Road of Resistance

03. いいね！

04. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

05. Mirror Mirror

06. Light and Darkness

07. KARATE

08. Monochrome

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. Divine Attack - 神撃 -

12. THE ONE

13. BABYMETAL DEATH

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

注文ページ

アーティストオンラインショップ『アスマート』『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

https://www.asmart.jp/begins

※受注受付期間

コンビニ支払：7月6日（木）18:00～7月26日（水）23:59

クレカ・キャリア決済：７月6日（木）18:00～8月2日（水）23:59

BABYMETAL『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』主要販売サイト

https://TF.lnk.to/bm_begins

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com