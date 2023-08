「閃光ライオット2023」オープニングアクトに結束バンドの出演が決定

2023年8月7日(月)にZepp DiverCity(TOKYO)にて有観客で開催されるライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」のオープニングアクトに、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』より結束バンドの出演が決定した。

【写真を見る】「結束バンドLIVE-恒星-」

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送)と、ソニーミュージックのタッグにより、この夏9年ぶりに再始動が発表された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。ファイナル審査となる「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」の入場は無料、オンライン生配信も行われる予定。

結束バンドは陰キャな高校一年生・後藤ひとりがバンド活動を通じて成長していく様を描いたTVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』の劇中にて結成されたロックバンド。今回オープニングアクトでの出演という形で、「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」と『ぼっち・ざ・ろっく!』のコラボが実現。応募総数3,674組から勝ち上がった9組のアーティストのファイナルライブを盛り上げる。

■青山吉能からのコメント

以前、『SCHOOL OF LOCK!』にも出演させい頂いたり、何かと縁のある『閃光ライオット』のオープニングアクトに出演させて頂くことになり、とても驚きましたが、9年ぶりの復活をご一緒できることをとても嬉しく思います。私も、『ぼっち・ざ・ろっく!』をキッカケに楽器を始めたので、10代の楽器に対する熱に負けないように頑張ります!

<イベント情報>

「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」

2023年8月7日(月)Zepp DiverCity (TOKYO)

13時30分開場/14時30分開演 21時30分 終演予定

有観客(入場無料)/オンライン生配信あり

◆優先入場整理券【2次受付】

8月1日(火)18時~8月3日(木)23時59分

※場合により入場制限となる可能性もあり、事前に優先入場整理券を発行します。

※優先入場整理券はLINEからの申し込みとなります。

友だち追加URL https://lin.ee/NwJglkn

◆オンライン生配信 試聴方法(下記どちらでも試聴可/無料)

『SCHOOL OF LOCK!』公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC18QpD-m44JvPUgp_hsWEKA

『SCHOOL OF LOCK!』公式Twitter(X)よりTwitterライブ

https://twitter.com/sol_info

◆出演:応募総数3,674組から勝ち上がった9組のアーティスト

三四少女(大阪府)

Blue Mash (大阪府)

shoki (島根県)

極楽万博(滋賀県)

RIP DISHONOR (高知県)

イクラノドン(東京都)

halogen (宮城県)

超☆社会的サンダル(東京都)

でかくてまるい。(北海道)

ゲストライブ:緑黄色社会

応援アンバサダー:宮世琉弥

特別審査員:いしわたり淳治、岡崎体育、蒼山幸子、若井滉斗(Mrs. GREEN APPLE)

特別協賛:マイナビ 協賛:東放学園 JASRAC 日本工学院

オフィシャルサイト https://www.tfm.co.jp/lock/riot