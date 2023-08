青山吉能「10代の熱気に負けないように！」アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』結束バンドが『閃光ライオット』でライブ披露

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月31日(月)の放送では、『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』のオープニングアクトを務めるアーティストとして、結束バンド(テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』の作中バンド)の参加が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)による発表の模様と、結束バンドでボーカルを務める青山吉能さんのコメントを紹介します。『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』は、当番組とSony Musicがタッグを組んで贈る10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”です。3,674組の応募アーティストのなかから選ばれた9組が、8月7日(月)にZepp DiverCity(TOKYO)でおこなわれるファイナルステージに出場します。こもり校長:9年ぶりの開催となる『マイナビ 閃光ライオット』。ファイナルに進んだ9組が主役ですが、さらにゲストライブアクトとして『閃光ライオット2013』の準グランプリバンド・緑黄色社会先生が登場します!COCO教頭:先週の木曜日(7月27日)にゲストに来てくれたときには、「バチバチにやってやる!」と話していましたね。こもり校長:そして、追加アーティストがいます! 9組のファイナリストが演奏する前! 開会式の前! 最初にステージに登場するオープニングアクトが決定したぞ!今年のオープニングアクトは……テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』より、結束バンド!こもり校長:後藤ひとり役の青山吉能先生が、前(2月14日)にSCHOOL OF LOCK! に来てくれて、その時にも話したんだけど……。COCO教頭:うんうん。こもり校長:『ぼっち・ざ・ろっく!』というのは、バンドをテーマにした作品なんです。アニメではまだ描かれていないんだけど、原作では作中バンドの“結束バンド”が10代のロックフェス『未確認ライオット』に挑戦する様子が描かれているんだよ。COCO教頭:あれれ? 名前が……(『閃光ライオット』と後継イベントの『未確認フェスティバル』が)一緒になってる!?こもり校長:これは、どこの角度から見ても『閃光ライオット』がモチーフになっているでしょ(笑)。COCO教頭:絶対そう!こもり校長:で! 形は違うけど、結束バンドが作中で登場していたフェスに“本当に”登場する、ってことなんだよ。COCO教頭:相当エモいな。「テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』後藤ひとり役の青山吉能です! 以前、SCHOOL OF LOCK! さんにも出演させていただいたりとか、何かと縁のある『閃光ライオット』に、なんと! オープニングアクトとして出演ということで……。私も突然のことでめちゃくちゃびっくりしたんですけど、なんといっても今年は9年ぶりの復活ということで、そのステージに“後藤ひとり”として立てることを本当に嬉しく思っております。私も、この『ぼっち・ざ・ろっく!』という作品をきっかけにギターを始めたので、10代のアツいアツい楽器に対する熱気に負けないように頑張っていきたいと思います!それでは、8月7日のZepp DiverCity(TOKYO)でお会いしましょう!」こもり校長:これは、痺れるね! 今回は結束バンドとして、青山吉能先生がボーカル(&ギター)、他のバンドメンバーはバックバンド(ギターの三井律郎さん、ドラムの比田井修さん、ベースの高間有一さん)を従えての登場となります。COCO教頭:はい!こもり校長:オープニングアクトなので、演奏曲数は1曲です! 一球入魂! 物販とかもないから、マジで魂ひとつ! 1曲だけを届けてくれます! もうね、これは……あっつーい8月になること間違いない!!!この日の放送では、ファイナリストの演奏順の発表やライブ以外の楽しみ方などを紹介。さらに、参加予定のリスナーと電話をつないで、今回のイベントで楽しみにしていることを聞きました。【『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』概要】●開催日:2023年8月7日(月)●時間:13時30分開場/14時30分開演(21時30分終演予定)●会場:Zepp DiverCity (TOKYO)/オンライン生配信あり※入場無料ですが、開場の際は入場が制限される可能性があります。LINEアプリにて抽選制の優先入場整理券を発行します。◆優先入場整理券【2次受付】応募期間:8月1日(火)18時~8月3日(木)23時59分※LINEアプリにて『マイナビ閃光ライオット2023入場整理券』の友だち追加が必要です。◆オンライン生配信:『SCHOOL OF LOCK!』公式YouTube◆出演・ファイナリスト:Blue Mash(大阪府)、三四少女(大阪府)、shoki(島根県)、極楽万博(滋賀県)、RIP DISHONOR(高知県)、イクラノドン(東京都)、halogen(宮城県)、超☆社会的サンダル(東京都)、でかくてまるい。(北海道)・オープニングアクト:結束バンド(テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』より)・ゲストライブ:緑黄色社会・応援アンバサダー:宮世琉弥・特別審査員:いしわたり淳治、岡崎体育、蒼山幸子、若井滉斗(Mrs. GREEN APPLE)・MC:こもり校長、COCO教頭----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/