乃木坂46井上和「あのときの音は一生忘れない」初センターを務める新曲『おひとりさま天国』を「真夏の全国ツアー」沖縄公演で初披露

乃木坂46の井上和が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。7月31日(月)から8月3日(木)まで、4日間にわたって声を届けます。初日の放送では、初めてセンターを務める新曲「おひとりさま天国」を初オンエアし、ライブで初披露した際の感想を伝えました。井上:ここで私たち乃木坂46が8月23日にリリースする33枚目シングル「おひとりさま天国」を初オンエアしたいと思います! 先日、乃木坂46「真夏の全国ツアー」沖縄公演で初披露したばかりの新曲です!私は、この曲で初めてセンターを務めることになりました。ありがとうございます。沖縄で初披露したときは、すごく緊張してもう全然周りを見る余裕とかなかったんですけど、曲が終わったあとにみなさんのブワ~って盛り上がった声が一気に押し寄せてきて……!新しい曲をリリースするときって少し怖かったりするんですけど、本当にそんな怖さとか忘れさせてくれるぐらい、ライブでみなさんが本当にめちゃくちゃガツンっと盛り上がってくださったので、それが嬉しくて嬉しくて(笑)。あのときの音は、たぶん一生忘れないだろうなって思っています。――ここで、「おひとりさま天国」オンエア井上:お届けしているのは、乃木坂46が8月23日にリリースする新曲「おひとりさま天国」です! あぁ~……緊張しました! 本当にすごく明るい楽曲で、明るさにたくさん助けられてきたので、たくさんの人にこの曲を聴いてもらって、めちゃくちゃ盛り上がっていただけたらなって思っております!