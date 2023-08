北条司原作によるアニメ映画「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」のオープニングテーマとして、TM NETWORKが書き下ろした「Whatever Comes」。同楽曲を収め、9月6日に発売されるCDのジャケットイラストが公開された。

「劇場版シティーハンター 天使の涙」のエンディングテーマに「Get Wild」が採用されるという発表に併せ、サンライズ描き下ろしのアーティスト写真を公開していたTM NETWORK。「Whatever Comes」のジャケットイラストにはTM NETWORKのメンバーに加え、冴羽リョウと槇村香が夜明けの新宿に登場した。

また8月8日22時よりTM NETWORKのYouTubeチャンネルでは、「“CITY HUNTER “× “TM NETWORK” All Time Best Mix Party Night~ Mixed by Shinnosuke~」と銘打ったDJイベントを生配信。TM NETWORKのファンを公言する音楽プロデューサー・Shinnosukeが、TM NETWORKやアニメ「シティーハンター」の楽曲で盛り上げる。

「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」

2023年9月8日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:北条司

総監督:こだま兼嗣

脚本:むとうやすゆき

キャラクターデザイン:高橋久美子、北澤精吾

音楽:岩崎琢

音響監督:長崎行男

制作:サンライズ、アンサー・スタジオ

配給:アニプレックス

キャスト

冴羽リョウ:神谷明

槇村香:伊倉一恵

槇村秀幸:田中秀幸

野上冴子:一龍斎春水

海坊主:玄田哲章

美樹:小山茉美

来生瞳:戸田恵子

来生泪:深見梨加

来生愛:坂本千夏

ピラルクー:関智一

エスパーダ:木村昴

アンジー:沢城みゆき

海原神:堀内賢雄

※冴羽リョウのリョウは、けものへんに「僚」のつくりが正式表記。