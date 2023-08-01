北条司原作によるアニメ映画「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」のオープニングテーマとして、TM NETWORKが書き下ろした「Whatever Comes」。同楽曲を収め、9月6日に発売されるCDのジャケットイラストが公開された。
「劇場版シティーハンター 天使の涙」のエンディングテーマに「Get Wild」が採用されるという発表に併せ、サンライズ描き下ろしのアーティスト写真を公開していたTM NETWORK。「Whatever Comes」のジャケットイラストにはTM NETWORKのメンバーに加え、冴羽リョウと槇村香が夜明けの新宿に登場した。
また8月8日22時よりTM NETWORKのYouTubeチャンネルでは、「“CITY HUNTER “× “TM NETWORK” All Time Best Mix Party Night～ Mixed by Shinnosuke～」と銘打ったDJイベントを生配信。TM NETWORKのファンを公言する音楽プロデューサー・Shinnosukeが、TM NETWORKやアニメ「シティーハンター」の楽曲で盛り上げる。
「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」
2023年9月8日（金）全国ロードショー
スタッフ
原作：北条司
総監督：こだま兼嗣
脚本：むとうやすゆき
キャラクターデザイン：高橋久美子、北澤精吾
音楽：岩崎琢
音響監督：長崎行男
制作：サンライズ、アンサー・スタジオ
配給：アニプレックス
キャスト
冴羽リョウ：神谷明
槇村香：伊倉一恵
槇村秀幸：田中秀幸
野上冴子：一龍斎春水
海坊主：玄田哲章
美樹：小山茉美
来生瞳：戸田恵子
来生泪：深見梨加
来生愛：坂本千夏
ピラルクー：関智一
エスパーダ：木村昴
アンジー：沢城みゆき
海原神：堀内賢雄
※冴羽リョウのリョウは、けものへんに「僚」のつくりが正式表記。