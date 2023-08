クイーン+アダム・ランバート、日本4都市5公演のドームツアー開催決定

クイーン+アダム・ランバートが、2024年2月に日本で全5公演のメガ・ドーム・コンサートを開催することを発表した。

今秋22公演に及ぶ北米ツアーが決定しているサー・ブライアン・メイとロジャー・テイラー、そしてフロントマンでありグラミー賞にもノミネートされたアダム・ランバート。今回の日本ツアーは、2月4日の名古屋公演を皮切りに、大阪公演(2月7日)、札幌公演(2月10日)、そして締めくくりとなる東京ドームでの二夜連続公演(2月13日、14日)の計5公演で、延べ20万人以上を動員する予定。中でも札幌公演は、1982年10月29日の「ホット・スペース・ツアー」以来、クイーンにとって実に42年ぶりに北海道で行う歴史的コンサートとなる。

本ツアーの発表に際し、ブライアン・メイと共にコメントを寄せたロジャー・テイラーは次のように語っている。「僕らの心の中で常に特別な位置を占め、最も敬意を抱く国であり続けている日本に戻れることになって、すごく胸が躍っているよ」。 ロジャーはさらにこう続ける。「もしかしてこれが最後かも……なんて、誰にも分からないけどね。どうなんだろう? 皆さんに楽しんでもらえるような、正真正銘のスペクタクルをお届けすることを約束するよ!」。

1975年4月に初来日し、各地で大勢の熱烈なファンによる歓迎を受けて以来、クイーンと日本の絆はバンド史の中に彩り豊かに織り込まれてきた。ツアーを休止していた期間があったにもかかわらず、クイーンの音楽は1990年代を通じて、そして21世紀に入ってからも日本で愛され続けている。ビールのCMにも起用された「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー(I Was Born To Love You)」は、洋楽シングル・チャート1位を獲得。そして新たにフロントマンとしてアダム・ランバートを擁したクイーンは、2014年、国内最大級のロック・フェスティバル「サマーソニック」のヘッドライナーとして再び日本に招かれ、日本で最も人気の高い海外バンドとしての地位を再確認した。

日本は再び定期的なツアー先に組み込まれ、クイーン+アダム・ランバートは2020年に再来日を果たす。大規模会場での4公演は全てソールドアウトとなり、日本全国で計13万2000人以上の観客を動員。これまでと同様、クイーンと日本との絆が強固であることが明らかとなった。アダム・ランバートは、熱意のこもった口調でこう語る。「2020年の日本公演は本当に楽しかったし、観客の皆さんも信じられないくらい素晴らしかった! 今回またこうして日本に行けることになって、ワクワクしています! 待ち遠しいな!」

クイーン+アダム・ランバートのこれまでのキャリアを網羅する「ラプソディ・ツアー」のセットリストは、このバンドが世に送り出してきた桁外れな名曲群を讃えるもので、「ウィ・ウィル・ロック・ユー(We Will Rock You)」「ドント・ストップ・ミー・ナウ(Don't Stop Me Now)」「RADIO GA GA(Radio Ga Ga)」「愛にすべてを(Somebody To Love)」といった不朽のアンセムから、隠れた名品やファンに人気の懐かしの曲までを引っくるめた包括的なラインナップとなっている。きらびやかな最先端のステージ・デザインに驚くべき特殊効果や舞台セットをフィーチャーしたセンス溢れる豪華ショーは、世界中の批評家やファン達の度肝を抜いてきた。

2024年の日本ツアーでは、昨年の全英およびヨーロッパ・ツアーと同様、クイーン+アダム・ランバートのステージを支えるライヴ・サポート・メンバーとして、長年クイーンと共に歩んできたキーボード奏者のスパイク・エドニー、ベース奏者のニール・フェアクロウ、パーカッショニストのタイラー・ウォーレンというお馴染みの顔ぶれが帯同する予定。

<ツアー情報>

2024年2⽉4⽇(⽇)愛知 バンテリンドーム ナゴヤ

OPEN 16:00 / START 18:00

TICKET|GOLD席 ¥48000(限定グッズ付き/物販優先レーン/専⽤⼊場⼝)/SS席 ¥25000 / S席 ¥17000 / A席 ¥12000

⼀般プレイガイド発売⽇:10/28(⼟) サンデーフォークプロモーション052-320-9100

2024年2⽉7⽇(⽔)⼤阪 京セラドーム⼤阪

OPEN 17:00 / START 19:00

TICKET|GOLD席 ¥48000(限定グッズ付き/物販優先レーン/専⽤⼊場⼝)/SS席 ¥25000 / S席 ¥17000 / A席 ¥12000(税込)※未就学児⼊場不可

⼀般プレイガイド発売⽇:10/28 (⼟) キョードーインフォメーション 0570-200-888

2024年2⽉10⽇(⼟)北海道 札幌ドーム

OPEN 16:00 / START 18:00

TICKET|GOLD席 ¥48000(限定グッズ付き/物販優先レーン/専⽤⼊場⼝)/SS席 ¥25000 / S席 ¥17000 / A席 ¥12000

⼀般プレイガイド発売⽇:10/28(⼟) キョードー札幌 011-221-0144

2024年2⽉13⽇(⽕)東京 東京ドーム

2024年2⽉14⽇(⽔)東京 東京ドーム

OPEN 17:00 / START 19:00

TICKET|GOLD席 ¥48000(限定グッズ付き/物販優先レーン/専⽤⼊場⼝)/SS席 ¥25000 / バルコニー席 ¥20000/ S席 ¥17000 / A席 ¥12000

BOXシート

・THE 3rd プラチナBOX(4名)¥80000

※グループでお楽しみ頂けるボックスシートになります。

※座席に座ってコンサートを鑑賞される場合、⼀部⾒えにくい場合がございますので、予めご了承の上お買い求めください。

※セット販売のため、バラ売り不可となります。

・マスBOX(4名)¥80000

・マスBOX(5名)¥100000

・マスBOX(6名)¥120000

・マスBOX(7名)¥140000

・マスBOX(8名)¥160000

・マスBOX(9名)¥180000

・マスBOX(10名)¥200000

※グループでお楽しみ頂ける半個室になります。

※座席に座ってコンサートを鑑賞される場合、⼀部⾒えにくい場合がございますので、予めご了承の上お買い求めください。

※セット販売のため、バラ売り不可となります。

⼀般プレイガイド発売⽇:10/28(⼟) クリエイティブマン 03-3499-6669

■チケット先行

8/3(木)12:00〜クリエイティブマン会員先行 https://www.cmp-members.com/

8/10(木)12:00〜オフィシャル先行 https://eplus.jp/queen-adamlambert/

■チケットに関する注意事項

※全席指定・価格は全て税込み

※GOLDチケットのグッズは後⽇発表予定

※未就学児(6歳未満)⼊場不可。6歳以上はチケット必要

※先⾏販売で規定枚数に達し次第、受付を終了させて頂きます。その場合、⼀般発売はございませんので予めご了承ください。

※演出によっては⼀部ステージが⾒にくい座席がございます。

※ハンディキャップエリアをご希望のお客様はS席のチケットをご購⼊お願いいたします。チケットご購⼊後、お⼿数ですが各公演お問合せ先へハンディキャップエリア利⽤申請のご連絡をお願いいたします。

※チケットの破損・紛失・公演⽇当⽇チケット忘れ等、いかなる理由でもチケットの再発⾏は⾏いません。

※万が⼀本公演が中⽌や延期となった場合、それに伴う会場までの旅費・宿泊費等(キャンセル料含む)の補償はいたしません。

※公演延期、中⽌の場合を除き、お客様ご⾃⾝のご都合、病気(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ含む)や怪我などいかなる理由であってもチケット購⼊後の変更・キャンセル・払い戻しは⼀切できません。予めご了承ください。

QUEEN 来日公演オフィシャルサイト https://www.creativeman.co.jp/artist/2024/02queen

QUEEN オフィシャルサイト http://www.queenonline.com/

総合主催・企画/制作・招聘:クリエイティブマンプロダクション

協⼒:シンコーミュージック/ユニバーサル ミュージック

東京公演:

主催:後援:J-WAVE

⼤阪公演:

主催:キョードー関⻄/FM COCOLO/FM802

名古屋公演:

主催:東海ラジオ放送/サンデーフォークプロモーション

後援:ZIP-FM

北海道公演:

主催:道新⽂化事業社/キョードー札幌/マウントアライブ

特別協⼒:UHB北海道⽂化放送/AIR-Gʼエフエム北海道/STVラジオ