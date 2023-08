コミックライターの「スタン・リー」がねんどろいどになって登場している。

「ねんどろいど スタン・リー」は交換用表情パーツに、「笑顔」と「びっくり顔」、オプションパーツには「スタン・リー」のサインがプリントされた「丸台座」と、印象的なヒーローポーズを再現できる交換用手足パーツが付属している。

Stan Lee(R) is a registered trademark of Stan Lee Universe, LLC, all rights reserved