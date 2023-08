iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』よりワンダーランドのセカイの「初音ミク」がねんどろいどになって登場している。

「ねんどろいど 初音ミク ワンダーランドのセカイVer.」

「ねんどろいど 初音ミク ワンダーランドのセカイVer.」には、交換用表情パーツとして元気な「通常顔」、はしゃいだ様子の「ウィンク顔」、感情表現豊かな「ぶぁ顔」、オプションパーツには「ポンポン」が付属している。

(C)SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.