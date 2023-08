サンリオキャラクター「シナモロール」がねんどろいどになって登場している。

「ねんどろいど シナモロール」は、交換用表情パーツに「にっこり笑顔」と「まったり顔」、「元気いっぱい顔」の3種類が登場。オプションパーツには「コック帽」、「シナモンロール」、「カップとソーサー」が付属している。

(C) '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L636382