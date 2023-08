8月14日18:30よりTBS系で「『CDTVライブ!ライブ!』真夏の4時間半スペシャル」が放送される。この番組の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演アーティスト第1弾にはasmi、亀梨和也、Kis-My-Ft2、女王蜂、SixTONES、DISH//、MY FIRST STORY、松本梨香、優里の9組がラインナップされた。北山宏光が8月31日をもってグループから卒業することが決定しており、メンバー7人で「CDTVライブ!ライブ!」に出演するのはこの日が最後となるKis-My-Ft2。彼らは2011年発表の2ndシングル表題曲「We never give up!」と、メンバー全員で作詞した最新曲「ともに」を歌唱する。なお「ともに」はフルサイズではテレビ初パフォーマンスとなる。

SixTONESはメンバーの松村北斗が西畑大吾(なにわ男子)とともに主演を務めるドラマ「ノッキンオン・ロックドドア」の主題歌「CREAK」と、昨年夏にYouTubeで配信されたサマーチューン「PARTY PEOPLE」をフルサイズでテレビ初披露。優里は失恋を歌った「アダムとイブ」、DISH//はメンバー全員で作曲した「HAPPY」、亀梨は自身が作詞、布袋寅泰が作曲した「Cross」という最新曲をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。MY FIRST STORYはTikTokをきっかけにバイラルヒットへとつながった2021年発表の楽曲「I'm a mess」をフルサイズで演奏する。

女王蜂は人気アニメ「【推しの子】」のエンディング主題歌「メフィスト」をフルサイズでテレビ初披露。さらにasmiがアニメ「ポケットモンスター」の最新のオープニング主題歌「ドキメキダイアリー」、松本が同アニメの初代オープニング主題歌「めざせポケモンマスター」を歌う。

また番組ではオリジナルランキングから「夏うたTOP50」が発表される。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2023年8月14日(月)18:30~22:57

<出演者および披露曲>

・asmi「ドキメキダイアリー」

・亀梨和也「Cross」

・Kis-My-Ft2「We never give up!」「ともに」

・女王蜂「メフィスト」

・SixTONES「PARTY PEOPLE」「CREAK」

・DISH//「HAPPY」

・MY FIRST STORY「I'm a mess」

・松本梨香「めざせポケモンマスター」

・優里「アダムとイブ」

and more