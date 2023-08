ONE OK ROCKのライブBlu-ray / DVD「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」が11月15日にリリースされる。

今年1月から5月にかけて行った6大ドームツアーで計40万人を動員したONE OK ROCK。今作には、このツアーの中から4月に行われた東京・東京ドーム公演の模様が収録される。さらにメンバーの撮り下ろし写真やインタビュー、ライブ写真などが掲載された100ページ超のブックレットが封入特典として付属する。

ONE OK ROCK「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」収録曲

01. Wonder

02. Save Yourself

03. アンサイズニア

04. Let Me Let You Go

05. Clock Strikes

06. カゲロウ

07. Mad World

08. Vandalize

09. So Far Gone

10. Heartache

11. Gravity

12. Neon

13. Deeper Deeper

14. Renegades

15. Your Tears are Mine

16. The Beginning

17. キミシダイ列車

18. the same as…

19. We are

20. Wasted Nights

21. When They Turn the Lights On

22. St and Out Fit In

23. 完全感覚Dreamer