TVアニメ「キラッとプリ☆チャン」の設定資料集が、一二三書房より10月11日に発売される。本日8月1日にオンラインショップのティームストア、プリズムストーンショップ店舗ほかでの予約がスタートした。

「キラッとプリ☆チャン設定資料集!みんなにとどけてみた!」は、2018年4月より3年にわたり放送されたTVアニメ「キラッとプリ☆チャン」の放送開始5周年を記念して発売されるもの。イラストギャラリーやキャラクター紹介、コーデ紹介、設定資料のほか、桃山みらい役の林鼓子へのインタビュー、監督の博史池畠とシリーズ構成の兵頭一歩の対談も収録される。フルカラー240ページで、カバーイラストはキャラクターデザイン・満田一の描き下ろしイラストが飾る。

書籍の本体価格は税込3960円。ティームストアではキラッCHUとミラクル☆キラッツ3人のヘアアクセを模した前髪クリップ4種付きセットを税込7920円で、プリズムストーンショップ7店舗では描き下ろしアクリルボード付きセットを税込7260円で販売する。これらのショップでは、8月31日までの早期予約で、特典のポストカードも付属する。

早期予約特典内容

ティームストア:描き下ろしイラストポストカード(みらい、えも、りんかサイン付き)&描き下ろしイラスト みらいver. ポストカード

プリズムストーン東京駅店:描き下ろしイラスト りんかver. ポストカード

プリズムストーン仙台店・横浜店・名古屋店・大阪(なんば)店・神戸店・福岡店:描き下ろしイラスト えもver. ポストカード

