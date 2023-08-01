ペンギンボックス原作によるアニメ「おでかけ子ザメ」第1話の場面カット、あらすじが公開された。また本日8月1日20時にYouTubeで配信開始となることを祝し、ペンギンボックスからはイラストが到着した。
「おでかけ子ザメ」は、主人公・子ザメちゃんの“小さな大冒険”を描くハートフルストーリー。第1話「映画」では、八魚町の映画館に出かけた子ザメちゃんがサメが描かれた映画のポスターを見て、「これが観たい」とお姉さんに伝えるところから物語が動き出す。加えてエンディングを抜いた「おでかけ子ザメ」第1話が、各テレビ番組のCM内で放送されることが決定。放送情報については文末で確認を。
「おでかけ子ザメ」第1話放送情報
「『スパイ教室』2nd season」内
TOKYO MX、BS日テレ：2023年8月3日（木）24:30～
KBS京都、サンテレビ：2023年8月3日（木）25:00～
「新・オスマン帝国外伝 ～影の女帝キョセム～」内
BS日テレ：2023年8月4日（金）14:30～
「5時に夢中！」内
TOKYO MX：2023年8月4日（金）17:00～
「陰の実力者になりたくて！」再放送内
TOKYO MX：2023年8月6日（日）24:30～
BS日テレ：2023年8月9日（水）25:00～
「明蘭～才媛の春～」内
TOKYO MX：2023年8月7日（月）11:04～
「聖女の魔力は万能です」再放送内
TOKYO MX：2023年8月8日（火）24:30～
「堀潤モーニングFLAG」内
TOKYO MX：2023年8月9日（水）7:00～
「ようこそ実力至上主義の教室へ」再放送内
TOKYO MX：2023年8月9日（水）25:00～
アニメ「おでかけ子ザメ」
2023年8月1日より毎週火曜日20:00に公式YouTubeチャンネルで配信
スタッフ
原作：ペンギンボックス（「おでかけ子ザメ」／KADOKAWA刊）
監督：槙麻里奈
シリーズ構成・脚本：長嶋宏明
キャラクターデザイン：吉井安里咲
色彩設計：西詠仔
撮影監督：佐々木明美
音響監督：小泉紀介
音響効果：武藤晶子
音響制作：dugout
音楽：藤澤慶昌
音楽制作：KADOKAWA
編集：小口理菜
アニメーション制作：ENGI
製作：KADOKAWA
キャスト
子ザメちゃん：花澤香菜
(c)ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ