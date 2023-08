【茅ヶ崎 グルメレポ】たけのや - 昔ながらの町中華！ピリ辛さっぱり…

昼飲みもすすむ庶民の胃袋を掴む味

今回ご紹介するのは、茅ヶ崎の内陸側「北茅ヶ崎」エリアで長年地元の方々に愛されている町中華の「たけのや」さん。

JR相模線北茅ヶ崎駅から徒歩15分程の場所にあります。

お客さんは地元の方々が中心ですが、駐車場が完備されているので遠方からでも安心です。

店内は、お座敷とカウンター席で、心が落ち着く昔ながらの町中華の王道スタイル。 「たけのや」さんは、ラーメン550円(税込)をはじめ、全てのメニューが1,000円以下という今の時代に嬉しい価格帯が魅力です。

麺類から丼物、カレーライスなど、庶民の胃袋を掴んで離さないメニューが並んでいます。

お酒の種類も多いので、単品メニューをおつまみにして、お酒と一緒に楽しむお客さんも多いようです。筆者が訪れた休日のお昼時には、早くから昼飲みを開始しているグループがいらっしゃいました。

一方で、いつものメニューをサクッと食べて帰る常連さんと思しき男性も。

メニュー表以外にも見逃してはいけないのは、壁に貼られた定食やセットメニューたち。ネギチャーシュー丼付きのらーめんセットやもつにんにく定食など、ガッツリと食べたい人にピッタリのボリューム満点の内容です。 筆者が注文したのは、夏季限定メニューの『冷やし担々麺(850円税込)』。

暑い季節にも食が進む、ピリ辛でさっぱりとした冷たい麺で、涼やかなきゅうりの千切りと肉みそがたっぷりと乗っています。

お酢の程よい酸味とピリ辛のゴマ風味のタレが冷たい麺とよく絡んで、濃厚な肉みそはパンチがあります。

爽やかですがボリュームもあって、夏に体力が付きそうな一品です。

通常メニューの天津丼も、850円(税込)というリーズナブルなお値段にも関わらず、スープも付いて食べ応え抜群! 昭和41年創業という「たけのや」さんは、古き良き昭和の時代を感じられる希少なお店です。

これからも変わらずに、末永く地元の方々に愛され続けて欲しいと思います。

【たけのや】■住所:〒253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑728■電話番号:0467820014■営業時間:昼11:00〜14:00、夜17:00~※定休日:水曜日※駐車場:有※営業時間など変更になっていることがありますので、ご注意ください。

JR相模線北茅ヶ崎駅より徒歩約15分

