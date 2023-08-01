今年5月28日に茂原市で開催された県内イースタンの様子（球団提供）

　ロッテは1日、千葉県内で開催されるイースタン・リーグ公式戦9月10日（日）の日本ハム戦（佐倉市・長嶋茂雄記念岩名球場、13時00分試合開始）のチケットの前売り販売を開始したと発表した。

　チケットの販売は本日から9月9日（土）17時00分まで行われ、Mチケットオンラインと佐倉市の各窓口にて販売される。また、前売り券は完売した場合は当日券の販売はない。

▼ 前売りチケット販売詳細

【販売期間】

WEB販売:8月1日（火）10時～9月9日（土）17時00分

窓口販売:8月1日（火）9時～9月9日（土）17時00分

【チケット価格】

特別内野席　おとな:1,800円、こども:1,300円、内野芝生席　おとな:1,000円、こども:500円、外野芝生席　おとな/こども500円。全て税込。

※未就学児は無料で小学生までがこども料金

【WEB販売】

Mチケットオンライン（https://m-ticket.marines.co.jp/calendar/M23E ）

【窓口販売】

佐倉市役所生涯スポーツ課:佐倉市海隣寺町97（TEL:043-484-6742、月～金※祝日除く9時00分～17時00分）、佐倉商工会議所:佐倉市表町3‐3‐10（TEL:043‐486‐2331、TEL:043-484-6742、月～金※祝日除く9時00分～17時00分）、佐倉市観光協会:佐倉市栄町8‐7（TEL:043‐486‐6000、全日9時00分～17時00分）。

※前売り券完売の場合当日券の販売はない