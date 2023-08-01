ロッテは1日、千葉県内で開催されるイースタン・リーグ公式戦9月10日（日）の日本ハム戦（佐倉市・長嶋茂雄記念岩名球場、13時00分試合開始）のチケットの前売り販売を開始したと発表した。
チケットの販売は本日から9月9日（土）17時00分まで行われ、Mチケットオンラインと佐倉市の各窓口にて販売される。また、前売り券は完売した場合は当日券の販売はない。
▼ 前売りチケット販売詳細
【販売期間】
WEB販売:8月1日（火）10時～9月9日（土）17時00分
窓口販売:8月1日（火）9時～9月9日（土）17時00分
【チケット価格】
特別内野席 おとな:1,800円、こども:1,300円、内野芝生席 おとな:1,000円、こども:500円、外野芝生席 おとな/こども500円。全て税込。
※未就学児は無料で小学生までがこども料金
【WEB販売】
Mチケットオンライン（https://m-ticket.marines.co.jp/calendar/M23E ）
【窓口販売】
佐倉市役所生涯スポーツ課:佐倉市海隣寺町97（TEL:043-484-6742、月～金※祝日除く9時00分～17時00分）、佐倉商工会議所:佐倉市表町3‐3‐10（TEL:043‐486‐2331、TEL:043-484-6742、月～金※祝日除く9時00分～17時00分）、佐倉市観光協会:佐倉市栄町8‐7（TEL:043‐486‐6000、全日9時00分～17時00分）。
※前売り券完売の場合当日券の販売はない