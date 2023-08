BTSが主題歌を担当するテレビアニメ「BASTIONS」のオリジナルサウンドトラックが8月30日にリリースされる。

「BASTIONS」は5月13日よりTBSチャンネル1で放送中の3Dアクションヒーローアニメ。新人ヒーローのBASTIONSが、環境破壊の主犯である悪の正体を明らかにして地球を救い、真のヒーローに成長するストーリーが描かれている。

サントラにはBTSが兵役前にフルメンバーで歌唱した、ハーモニーが特徴的な新曲「THE PLANET」をはじめ、Heize、AleXa、Seo J、カン・ミンソによる挿入歌を収録。また日本盤オリジナル特典としてBTSとBASTIONSキャラクターのアクリルスタンドが付属する。

V.A.「『BASTIONS』オリジナル・サウンドトラック」収録曲

・THE PLANET / BTS

・Run away / Heize

・Shining star / AleXa

・LIKE A FOOL / Seo J

・The Night Without An Umbrella / Kang Min Seo

and more