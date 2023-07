はまじあき原作によるTVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」の劇中バント・結束バンドが、8月7日にZepp DiverCityで開催される「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」でオープニングアクトを務める。

当日は後藤ひとり役の青山吉能がギターとボーカル、三井律郎がギター、比田井修がドラム、高間有一がベースを担当。青山は「以前、『SCHOOL OF LOCK!』にも出演させて頂いたり、何かと縁のある『閃光ライオット』のオープニングアクトに出演させて頂くことになり、とても驚きましたが、9年ぶりの復活をご一緒できることをとても嬉しく思います。私も、『ぼっち・ざ・ろっく!』をキッカケに楽器を始めたので、10代の楽器に対する熱に負けないように頑張ります!」とコメントしている。

TOKYO FM / JFN系全国38局ネットで流れるラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」とソニーミュージックがタッグを組み、9年ぶりに開催される「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」。当日は応募総数3674組から勝ち上がった9組のアーティストのファイナルライブが有観客で行われ、YouTubeでの生配信で視聴することもできる。