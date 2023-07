村上春樹、ゲンスブールの“一番大切なこと”に「とてもラブリーな答えですね。なかなか僕なんかには言えませんが」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。7月30日(日)の放送は「村上RADIO~歌うジャズ器楽奏者たち~」をオンエアしました。ギタリストのケニー・バレル、ジャズ・ピアニストのジミー・ロウルズからサックス奏者の渡辺貞夫さんまで、“普段は楽器を演奏しているけど、たまには余技として歌います”というミュージシャンの楽曲を放送しました。村上さんがご自宅から厳選して持参した古いオリジナル盤のレアな楽曲を、村上DJの楽しい解説付きで紹介しました。この記事では、後半4曲、今日の言葉についてお話した内容を紹介します。次はトランペッター、ディジー・ガレスピーです。彼がソニー・ロリンズとソニー・スティットという2人の重量級テナー・サックス奏者を迎えたセッションから、「On The Sunny Side Of The Street」を聴いてください。最初に3人がそれぞれにソロをとって、どれも素晴らしいソロなんだけど、最後の仕上げにガレスピーが歌います。この歌、なかなか味があってご機嫌なんです。ガレスピーはサービス精神の旺盛な人で、余興にちょくちょく歌っていますが、だいたいコミカルなものが多くて、普通の歌をこんなふうにきちんと正面から歌っている例も珍しいかもしれません。<収録中のつぶやき>うん、これが、ソニー・スティットのソロですね。……ここでガレスピー……、これがソニー・ロリンズ。最後のテナーのバッキング、いいですよね、しびれますね。今度は、前の曲でテナー・サックスを吹いていたソニー・スティットが「じゃあ、俺も」という感じで1曲歌います。別のアルバムですけど、彼はここではアルト・サックスを吹いています。決して「うまい」っていう歌じゃないですけど、それなりに練れた味があります。そしてなにより「え、あのソニー・スティットが歌を歌うの?」という驚きがあります。僕が知る限り、この人が歌ったものはこれ以外にないと思います。貴重です。聴いてください。「That's the Way to Be」、“そうこなくっちゃ”という歌です。<収録中のつぶやき>この人もともとはアルト・サックス奏者なんです。チャーリー・パーカーに似すぎていると言われて頭にきて、テナー(サックス)にかえちゃったんです。パーカーが亡くなったら、またアルトを吹き始めた。他にも歌うミュージシャンはけっこういます。有名なところではジョージ・ベンソン、ジャック・ティーガーデン、それからもちろんルイ・アームストロング、ナット・キング・コールなんかもいます。今日はそういう歌手として定評ある、有名な人たちには遠慮してもらいました。でも、そうはいっても、この人はやはり気持ち的に外すわけにはいかないかな、ということで、いちおう最後に持ってきました。このへなっとした歌声を聴かないと収まらないというか……うーん。チェト・ベイカーが歌います、「ウォーキン」。今日の最後の曲は渡辺貞夫さんの「エリス」です。ブラジルの歌手、エリス・レジーナに捧げた、貞夫さん自作の美しいバラードです。1988年、リオ・デ・ジャネイロでの吹き込み。ブラジルのミュージシャンたちがバックをつとめています。歌うジャズ器楽奏者たち、いかがでしたでしょうか? ちょっと渋すぎたかな。どうもすみません。でもまあ、たまにはいいですよね。こういうの、僕の趣味です。そして、昨年7月、早稲田大学の大隈記念講堂で行った山下洋輔トリオのライブが、アナログ・レコードとして発売されました。「村上春樹 presents 山下洋輔トリオ再乱入ライブ」。これは僕が司会をしたコンサートのライブ録音です。本当に素晴らしい演奏だったので、ぜひ皆さんに聴いてほしいと思います。詳しいことは、番組のサイトを見てください。さて、今日の最後の言葉はフランス人歌手にして作詞家、映画監督にして俳優のセルジュ・ゲンスブールさんです。娘のシャルロットさんも有名ですね。私生活が奔放だったことでも知られています。彼は人生でいちばん大切なことは何かと訊かれて、こう答えています。人生で大切なことは、まずセックス、酒、タバコ、書くこと。そしてまたセックス、それから娘のシャルロットかな……とてもラブリーな答えですね。なかなか僕なんかには言えませんが。それではまた来月。<番組概要>番組名:村上RADIO~歌うジャズ器楽奏者たち~放送日時:7月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/