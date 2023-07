『FairyTale - Another』シリーズより不思議の国のアリス「三月ウサギ」が1/8スケールで立体化して2023年11月に登場する。

「三月ウサギ」は、懐中時計や乱雑に配置されたトランプが配置された台座は、不思議の国のアリスの世界観を余すところなく表現する豪華な作りになっているとのこと。

(C)MYETHOS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.