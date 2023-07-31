朝霧カフカ・春河35原作によるTVアニメ「『文豪ストレイドッグス』第5シーズン」に、ブラド役で津田健次郎が出演する。

ブラドはテロ組織・天人五衰の1人。「不死伯爵」と呼ばれる北欧の異能者で、「人類を滅ぼす十の悲劇」の一柱として恐れられていた。8月2日に放送される、「文豪ストレイドッグス」のシリーズ第54話から登場する。

TVアニメ「『文豪ストレイドッグス』第5シーズン」

放送情報

WOWOW：毎週水曜日24:00～放送中

TOKYO MX：毎週水曜日23:00～放送中

サンテレビ：毎週水曜日24:00～放送中

テレビ愛知：毎週水曜25:30～放送中

BS11：毎週木曜日23:00～放送中

KBS京都：毎週木曜日24:00～放送中

配信情報

dアニメストア：毎週水曜日23:00～配信中

ほか各配信サービスで配信中

スタッフ

原作：朝霧カフカ

漫画：春河35（「ヤングエース」連載）

監督：五十嵐卓哉

シリーズ構成・脚本：榎戸洋司

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

プロップデザイン：片貝文洋

美術監督：近藤由美子

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：神林剛

3DCG監督：安東容太、小栗裕樹

編集：西山茂

音楽：岩崎琢

音楽制作：ランティス

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男(サウンドボックス)、西佐知子(サウンドボックス)

音響制作：グロービジョン

アニメーション制作：ボンズ

製作：文豪ストレイドッグス製作委員会

キャスト

中島敦：上村祐翔

太宰治：宮野真守

国木田独歩：細谷佳正

江戸川乱歩：神谷浩史

谷崎潤一郎：豊永利行

宮沢賢治：花倉桔道

与謝野晶子：嶋村侑

泉鏡花：諸星すみれ

福沢諭吉：小山力也

芥川龍之介：小野賢章

中原中也：：谷山紀章

条野採菊：梶裕貴

末広鉄腸：阿座上洋平

立原道造：林勇

大倉燁子：小市眞琴

福地桜痴：大塚明夫

フョードル・D：石田彰

ニコライ・G：子安武人

シグマ：千葉翔也

(c)朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会