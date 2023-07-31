SANABAGUN.が結成10周年記念シングル第2弾「Jam goes on」を本日7月31日に配信リリースした。
「Jam goes on」はローズピアノやテナーサックスのリフが印象的なヒップホップチューン。SANABAGUN.の軌跡をたどるようなリリックがエモーショナルなナンバーとなっている。
また10周年アニバーサリーツアー「ADVENTURE TOUR」の追加公演が9月2日に静岡・Freakyshowで行われることが決定。さらに9月開催の対バン企画「VS SANABAGUN.」において、9月7日大阪公演に在日ファンク、24日愛知公演にALIが出演することも発表された。
SNB. 10th Anniversary "VS SANABAGUN."
2023年9月7日（木）大阪府 梅田CLUB QUATTRO
＜出演者＞
SANABAGUN. / 在日ファンク
2023年9月24日（日）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
＜出演者＞
SANABAGUN. / ALI
SNB. 10th Anniversary "ADVENTURE TOUR"
2023年9月2日（土）静岡県 Freakyshow ※追加
2023年10月12日（木）福岡県 BEAT STATION
2023年10月19日（木）北海道 Sound Lab mole
2023年11月9日（木）宮城県 仙台MACANA
2023年11月17日（金）京都府 KYOTO MUSE
SNB. 10th Anniversary "ADVENTURE TOUR" FINAL 日比谷野外大音楽堂
2023年12月10日（日）東京都 日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）