8月12日に東京・明治神宮外苑で開催される「2023 神宮外苑花火大会」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「神宮外苑花火大会」は“東京2大花火大会”の1つとして親しまれている花火大会。このたびの発表で、神宮球場のアフターライブにザ・リーサルウェポンズ、秩父宮ラグビー場のライブアクトに瑛人、タナカさん、鈴木愛奈、アフターライブにDXTEENが出演することが明らかになった。チケットぴあ、セブン‐イレブン店頭、テレ朝チケットでは、チケットの一般発売を行なっている。

瑛人 コメント

はじめての神宮外苑花火大会のステージ、わくわくしています!

みんなにとって最高の夏になるように、自分も楽しんで歌いたいと思います!

2023 神宮外苑花火大会

2023年8月12日(土)東京都 明治神宮外苑(神宮球場 / 秩父宮ラグビー場)

<出演者>

神宮球場:大黒摩季 / ゴールデンボンバー / ザ・リーサルウェポンズ / and more

秩父宮ラグビー場:ヒグチアイ / 瑛人 / タナカさん / 鈴木愛奈 / DXTEEN / and more

※雨天決行。荒天時は翌13日に順延。