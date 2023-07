サザン、B'z、米津玄師、YOASOBI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月29日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。7月29日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(7月29日(土)付)を発表しました。先週の6位から4ランクダウン↓ 同曲のブラスバンド編成バージョンの音源「こっから -情熱ブラスバンドver.-」がSixTONESのYouTubeチャンネルで公開されています。また、特設サイトでブラスバンド編成のスコアも入手できます。先週5位から4ランクダウン↓ Blu-ray&DVD「2nd TOUR 2022“As you know?”TOUR FINAL at 東京ドーム 〜with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony〜」が8月2日(水)に発売されるのを記念して、前日の8月1日(火)午後8時から櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELで特別番組が生配信されます。先週の3位から5ランクダウン↓ MAN WITH A MISSIONは現在、ライブツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」を開催中。8月5日(土)は、鹿児島県・宝山ホール(鹿児島県文化センター)でおこなわれます。先週の2位から5ランクダウン↓ 7月29日(土)には、ニューアルバム『ANTENNA』のリリースを記念したスペシャル生配信をLINE MUSICで開催しました。初登場! 現在公開中のスタジオジブリ最新映画「君たちはどう生きるか」の主題歌です。先週の10位から5ランクアップ↑ 2018年にリリースされたミセスの夏ソングが、2週連続でトップテン入り!先週の8位から4ランクアップ↑ 8月4日(金)には、B'zの名曲たちとシンクロした花火が夜空を彩るイベント「SUGOI花火 B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023」がミクニワールドスタジアム北九州で開催されます!先週の1位から2ランクダウン↓ 7月26日(水)には7inchアナログ盤が発売されました。先週の9位から7ランクアップ↑ アニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉・玉折(かいぎょく・ぎょくせつ)」のオープニングテーマです。そして、今週の第1位は……?初登場! 3ヵ月連続新曲配信リリースの第1弾。また、9月27日(水)、28日(木)、30日(土)、10月1日(日)には、地元の神奈川県・茅ヶ崎市(ちがさきし)で「サザンオールスターズ 茅ヶ崎ライブ2023」が開催されます!――番組ではほかにも、ゲストパートに湘南乃風のSHOCK EYEさんが登場。7月5日(水)にリリースされたアルバム『湘南乃風~20th Anniversary BEST~』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/