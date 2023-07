オークション事業や車両輸入・販売事業、イベント企画・運営を行うBINGO(東京都千代田区)は7月28日、丸の内の三井住友銀行東館1階「アース・ガーデン」(東京都千代田区)において、アートカーやアート作品を展示するイベント「CART展」を8月2日~8月8日まで開催すると発表した。

人気現代アート作家とハイパーカーのコラボ作品を展示!

時速400kmの世界一速い車「Koenigsegg Regera」 art work by Shinsuke Ikeuchi

CART展は、国内外にファンを持つ現代アート作家がラッピングを施したハイパーカーと彼らのアート作品を同時に鑑賞できるイベント。

期間中は、0-400-0km/hが28.81秒というワールドレコードをもつ世界一速い車「Regera(レゲーラ)」に当日抽選で選ばれた12歳以下の子ども限定で乗れるほか、富士スピードウェイにてハイパーカーに同乗できるプレミアム抽選や、フォトコンテストを実施する。

「レゲーラ」に乗れる抽選会やプレミアムプレゼントキャンペーン、フォトコンテストの詳細は公式サイトにてご確認いただきたい。

展示車両とコラボアーティスト

「25TH ANNIVERSARY CALLAWAY CORVETTE SPECIAL EDITION」 art work by Shinsuke Ikeuchi

「Callaway Aerowagen (Chevrolet Corvette C7)」 art work by MHAK

「Porsche 911 GT3 Cup(type 992)」 art work by Panjan

・「Covered Art」 art work by Maruo Kono ※同作品は、写真での展示となる

イベント概要

開催期間:2023年8月2日(水)10時~8月8日(火)18時 予定

開催場所:三井住友銀行東館1階アース・ガーデン(東京都千代田区丸の内1-3-2)

