村上春樹 高校時代に購入し、いまでも愛聴しているアルバムとは？「内省的なインター･プレイがたっぷり楽しめます」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。7月30日(日)の放送は「村上RADIO~歌うジャズ器楽奏者たち~」をオンエアしました。ギタリストのケニー・バレル、ジャズ・ピアニストのジミー・ロウルズからサックス奏者の渡辺貞夫さんまで、“普段は楽器を演奏しているけど、たまには余技として歌います”というミュージシャンの楽曲を放送しました。村上さんがご自宅から厳選して持参した古いオリジナル盤のレアな楽曲を、村上DJの楽しい解説付きで紹介しました。この記事では、中盤3曲についてお話した内容を紹介します。ジミー・ロウルズは西海岸で活躍したジャズ・ピアニストですが、わりに地味な活動をしていた人なので、よほどのジャズ・ファンじゃないとご存じないかもしれません。表にしゃしゃり出るよりは、裏にまわって念入りな仕事をするのを好んだ人でしたから。ジャズ・ミュージシャンたちの間ではとても人気が高くて、多くの人が一緒にプレイをしたがりました。スタン・ゲッツやズート・シムズは、彼と共演した素敵なアルバムを残しています。この人の優れた点は、なにしろたくさんの曲を知っているところで、普通の人が聴いたことのないような、隠れた名曲を積極的に取り上げてくれます。趣味の良さが身上というか。そういうところに惹かれるジャズ・ファンもきっとたくさんおられるでしょう。このアルバムのボーカル・タイトルは『Kinda Groovy!』っていうんですけど、ロウルズさんは例によって渋い曲をひと揃(そろ)い集めて、ギターとベースとドラムをバックに、ピアノを弾きながらリラックスして歌っています。こういうのって、うん、大人のジャズですよね。ミルト・ジャクソンはヴァイヴラフォン奏者、MJQのメンバーとしても有名ですね。「えっ、ミルト・ジャクソンが歌を歌うの?」と驚かれる方も多いかと思います。彼が歌うことってほとんどありませんが、『Meet Milt Jackson』というSAVOY盤では1曲だけ歌っています。1964年にもイタリアのバンドをバックに歌っているレコードを出していますが、今日は最も初期の彼の歌を聴いてください。「I've Lost Your Love」、彼が作った曲です。吹き込みは1954年、テナー・サックスはウォルター・ベントン、アルト・サックスはフランク・モーガンです。オルガン奏者ジミー・スミスが歌います。決して美声っていうんじゃないんだけど、このブルーズ感覚、かっこいいですよね。曲は「I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town」、1936年に作られた古いブルーズ曲で、レイ・チャールズが歌ってヒットさせたこともあります。これから町の外れに引っ越すよ、という歌です。誰にも邪魔されずに2人で静かに暮らそうぜ。ジミー・スミスは、ブルーノートやVERVEからすごくたくさんレコードを出していますが、僕が個人的に好きなのは、ケニー・バレルと組んだアルバム『Blue Bash!』です。ジミー・スミスって、楽器の性格上どうしても「ほら、どうだ!」的な外連味(けれんみ)が出てきちゃうんだけど、このレコードはバレルがリーダーということもあって、そういう派手なところがなくて、2人のブルージーで内省的なインター・プレイがたっぷり楽しめます。いいですよ。僕は高校時代にこのアルバムを買って、いまでも愛聴しております。ジミー・スミスが歌います、「I'm Gonna Move to the Outskirts of Town」。アレンジと指揮はトム・マッキントッシュです。<収録中のつぶやき>僕は青山のブルーノートでジミー・スミスを聴いたことがあります。もう亡くなってしまったけどね。かっこいいですね。<番組概要>番組名:村上RADIO~歌うジャズ器楽奏者たち~放送日時:7月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/