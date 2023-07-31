俳優の北村匠海、山田裕貴、間宮祥太朗が17日、映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 ‐決戦-』大ヒット御礼舞台挨拶に登場。
本作の主題歌を担当するSUPER BEAVER(渋谷龍太、柳沢亮太、上杉研太、藤原“35才”広明)も登場し、『儚くない』を弾き語りで生披露した。
映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』 大ヒット上映中！
ワーナー・ブラザース映画
©和久井健／講談社 ©2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会
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https://youtu.be/GC-ueCKkHVE
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