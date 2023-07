Chilli Beans. が語る、歓喜のフジロック初出演、シンプルな思考から生まれた4th EP

フジロック2日目、WHITE STAGEの一番手として登場したのが、3ピースバンドのChilli Beans.。Moto(Vo)、Maika(Ba&Vo)、Lily(Gt&Vo)。三者三様の個性が一つになり、多彩なグルーヴとメロディを届けてくれる。フジロック初出演となる彼女たちに話を聞いた。

【撮り下ろし写真を見る】Chilli Beans.

ーフジロック初出演、率直な感想は?

Moto:熱気がすごくて、みんながすごかったです。楽しみに来ました!みたいな感じで、夏最高!的なヴァイブスというか、それがすごくいいなと思いました。

Lily:いろんなジャンルの音楽が好きな人がいっぱい集まってる感じがして、 そういう人たちにも聴いてもらえてたのかなとか思うとすごく嬉しいです。自分もイベントとかで知らないバンドのライブを初めて観て、「私、こういう音楽好きかも!」という体験がたくさんあったので。

Maika:とにかく開放感がすごくて、周りは自然だらけだし、 音楽と食べ物を楽しんでる人も多い空間だったから、めちゃくちゃ気持ちよかったです。

ーいろんな人たちに届いた実感はありました?

Lily:いろんな国の人たちに楽しんでもらえてる感じはしました。

Moto:日本語以外の言葉も聞こえてきて、新鮮でした。

Maika:曲の中で盛り上がるポイントもバラバラで、自由に楽しんでもらってるんだなって。

ー今回のセトリは、どういう点を意識しましたか?

Moto:盛り上がる曲はもちろんなんですけど、可愛かったり、ちょっと強かったり、そういうのを織り混ぜた感じ。これがChilli Beans.です、みたいな曲を集めました。

Maika:曲順もいつもと違ったよね?

Lily:ね。違ったね。空気感をどう作っていくかということも、みんなで考えました。

ー音の鳴りはどうでした? ライブハウスや屋内イベントとも異なるシチュエーションですけど。

Lily:違いました! 野外のフェスで、こんなに気持ちよく弾けたの初めてかもっていうぐらい。

ーほぼ毎年体感している人間からすると、WHITE STAGEって出音がすごくいいんですよね。音の分離というか、Chilli Beans.のバンド・サウンドがめちゃくちゃ気持ちよく響いてました。

Moto:自分のモニターもしっかり聞こえて、すごくやりやすかったです。

Lily:今回、自由にやりたかったんです。緊張しすぎないで、いつも通りにやる。その姿勢で曲に没入できればいいなと思ってたんですけど、それができた気がします。

ー確かに没入感、すごく感じました。とても暑そうでしたけど(笑)。

Moto:暑さより、楽しさが前に出ました(笑)。

ーMotoさんのステージングも自然体でよかったです。

Moto:気合入れてくぞ!っていうよりは、集まってくれた人たちと、音楽を通して一緒に体感したいって気持ちでした。

Photo by Masato Yokoyama

ーフジロック2日目、この後は何か観る予定ですか?

Lily:コーリー・ウォン。

Maika:ルイス・コール。てか、全部被ってるんですよ。フー・ファイターズとコーリー・ウォンが10分差で始まって、途中からルイス・コールも入ってくる。

ーちなみに、皆さんはフジロックにお客さんとして来たことはあるんですか?

Maka:去年の最終日、ホールジーを観に来ました。

ーその時は、来年自分が出演者として出るっていうのは、まだ分からなかったわけですよね。

Maika:はい。自分も出たい!と思いながら帰りました。

ーそれが1年で叶ったわけですよね。凄い!

Maika:はい。決まった時、WHITE STAGEって言われて、めっちゃ嬉しかったです。

ーではここで4th EP『for you』の話を聞かせてください。去年12月の豊洲のライブを観て、今回のフジロックのライブを観て確信しましたけど、Chilli Beans.のバンド表現がさらにシンプルかつ多彩になっていて、それを象徴するような作品だなと思いました。VoやCho、ビートの質感が洗練されていくのに対して、楽器の演奏はどんどんシンプルに立ち返っている印象があります。

Moto:前と比べて、伝え方が明確に分かってきたところはあります。「こうしたら、もっと伝わるな、面白いだろうな」とか、ちょっとずつやれることが増えてきた。

Lily:録音作品がちゃんとできるようになってきたというか、プラグインを使って録ってたものを、実機を使うと質感も変わってくるし、そういうところを追求できるようになってきたんだと思います。レコーディングの経験を重ねて、自分が聴いてほしい音をこれまで以上に具現化できるようになって、それをちゃんと楽曲の雰囲気に落とし込んで、自分たちのものとして表現できるようになってきた。例えば、ミックスでもめっちゃ音って変わるから、そういうこともみんなで話すようになりました。

Maika:自分の中に無いものをインプットして、それをどうやってアウトプットするか、みたいなことをずっと考えて曲を作ったりしてたんですけど、最近は、今の生活の中で、もうちょっとシンプルに「こういうことやったらいいかも」って考えてます。別に成長することをやめたっていうわけじゃないけど。

Moto:でもわかる。シンプルな思考になってきたんだよね。

ーミックスの話が出ましたけど、アーティストの取材でミックスの重要性を話される方、結構多いですね。

Moto:今回のEPに入ってる「aaa 」って曲は、これまでと異なるミックスに仕上がってると思うんですけど、自然に揺れてる感じというか、すごくよかったです。

ー「aaa」は”ベイビーyou ベイビーok?”って歌詞が音楽と一体化している感じが好きです。あとはなんといっても、TVアニメ『ONE PIECE』のエンディングテーマでもある「Raise」ですよね。

Moto:私はビビというキャラクターが出てくるアラバスタ編が『ONE PIECE』の中でも特に好きなんですけど、この曲のサビは、ビビが手を掲げてるシーンをイメージして書きました。

ーでは最後にフジロックに関連して、Chilli Beans.が自分たちでフェスを主催するとしたら、どんなものにしたいですか?

Lily:オルタナをいっぱい出したいです。ガール・イン・レッド、ザ・ジャパニーズ・ハウス、オーロラ、ウェット・レッグ。女の子バンド特有の強さみたいなのがすごく好きなので。

Moto:マイペースな感じのフェスがいいですね、

Lily:みんな自由なことしちゃって。

Photo by Masato Yokoyama

FUJI ROCK FESTIVAL 23

2023年7月30日(日):新潟県 湯沢町 苗場スキー場

公式サイト:https://www.fujirockfestival.com/

<INFORMATION>

NEW 4th EP

「for you」

Chilli Beans.

A.S.A.B

8月9日発売

01,Raise.

作詞作曲 Chilli Beans. (TVアニメ『ONE PIECE』EDテーマ)

02,you n me

作詞作曲 Chilli Beans.

(テレビ東京ドラマ『クールドジ男子』OPテーマ)

03,aaa

作詞作曲 Chilli Beans.

04,you said

作詞作曲 Chilli Beans.

05,Raise - anime edit

作詞作曲 Chilli Beans.

「Chilli Beans. TOUR 2023」

8月12日(土)広島・CLUB QUATTRO[SOLD OUT]

8月24日(木)石川・金沢EIGHT HALL[SOLD OUT]

8月26日(土)宮城・仙台GIGS

9月7日(木)福岡・Zepp Fukuoka

9月8日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside

9月13日(水)北海道・Zepp Sapporo

9月15日(金)愛知・Zepp Nagoya

9月28日(木)東京・Zepp DiverCity TOKYO[SOLD OUT]

▶日本武道館 単独公演決定!!!!

2024年2月3日(土) Chilli Beans. ”Welcome to My Castle” at Budokan

HP:https://chilli-beans.com/