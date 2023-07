景井ひな「SNSの印象を無くしたいわけじゃない」でも…“それ以外”を知ってもらうには？最近の悩みを吐露

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。7月26日(水)の放送では、自身に対する世間のイメージなど最近の悩みを打ち明けました。景井:今日はゆっくりと、自分自身の話をしていきます……!「SCHOOL OF LOCK!」に来てもう2年が経ちましたけど、生徒のみんなは私にどんな印象を持っているんだろうか……? 私って静かそうだなとか、クールな印象、冷たい印象を持たれることがすごく多いんですよ。あまり笑顔にならないからだと思うんですけど、でもそれは違うんですよ!実は私すごく人見知りで、いろんな人に分け隔てなくしゃべることができないんですよね。しゃべりかけてもらえたら自分からもしゃべれるから、だんだんと笑顔になってくるんだけど……どの現場でもどんな場面でも、基本は緊張しちゃっているから真顔が多くて、クールな印象を持たれがちなんですよね~……。でも、実はめっちゃお笑いが好きだったり、意外と体を張ることが大好きだったり。ドッキリとかも好きなんですよね。今話したこの悩みは、世間一般から持たれる印象で……この業界に入っての悩みというか、最近多いなって思うことは『景井ひな=TikTok』みたいな結び付きがすごく太いわけですよ。『SNSやってる=若い子がやっているもの』だから、若い子の考えはよくわからないな、話しても絶対意味わかんないでしょとか、やる気がないとか……ちょっとマイナスなイメージを持たれるんですね。だから、一度会った人には、「全然印象が違った」みたいに言われます。マイナスなイメージを持っていたんだけど、「景井ちゃんって、話してみたらすごく熱いんだね」「すごくしゃべりやすい子なんだね」、「意外と落ち着いていて、ちゃんとしゃべれる子なんだね」と、プラスな印象に変わるんです。ありがたいことではあるんですけど、それが会ってからじゃないとわからないっていうのは、結構……最近の悩みですね。会ってもらわないとわかってもらえないっていうのは、結構きついですよね。どんなにSNSで発信しても、SNSに対しての偏見みたいなものがやっぱり強くて。だからこそ、もっともっと私を知ってもらえるにはどうしたらいいんだろう? っていうのは、最近悩んでいますね。出てきたところがSNSだから仕方ないんですけど、「景井ひなちゃんって、女優のお仕事だったり、バラエティとかも出るんだ?」って言われることもすごく多いんですよ。それがいい意味なのもあれば、悪い意味とかもあったりして……。SNSの印象を無くしたいわけじゃないんです。SNSから出てきたっていうのはすごく大事なことだし、すごく大事にしたいツールではあるので……。だけど、それ以外もいろいろやるんだよ、っていうのは、もっといろんな人に知ってほしいなって思っていますね。それこそ、この「SCHOOL OF LOCK!」もそうだから。まだ私がいろんなことをやっているって知ってもらえていないから「どうしたらいいんだろう~……?」とはずっと思っていますね。SNSでもっと発信していくべきなのかなって思うけど、世間一般からすると、結局“SNSをやっている人”ってなるんだよね。だから、そこがすごく難しいんだよな~。仕方ないことだとは思うし、別にそれが嫌なわけじゃないんだけど……もっと知ってほしいなと思いますよね。今日は自分自身のことを話しましたけど、ビューひな総研(当コーナー)はいろいろな私を見せていける場所だと思っているので、今聴いているみなさんも、引き続きこのビューひな総研に参加してもらって、いろんな私を知ってもらえたらなと思います。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/