乃木坂46賀喜遥香 遠藤さくらの“つんつん”に「かわいいねぇ～」＆『音楽の日』坂道コラボ報告

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月27日(木)の放送では、15日(土)にTBS系列で放送された『音楽の日』での「東京ディズニーリゾート®スペシャルパフォーマンス」について、リスナーのメッセージを紹介し感想を語りました。15日に放送された『音楽の日』見ました~! 坂道コラボで「ジャンボリミッキー!」を踊ってましたが、ディズニーも坂道のみんなも最高にかわいかったです! これからもっと暑い日が続くので、体調に気をつけて楽しい夏を過ごしてください!(12歳)賀喜:ありがとうございます! 12歳、かわいい~!そうなんですよ。『音楽の日』に出演させていただきました。乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の各坂道4人ずつでディズニーランドに行かせていただきまして、ミッキーたちと「ジャンボリミッキー!」を踊ってきました~! めっちゃ楽しかったし、すっごく嬉しかったです! テンション爆上がりでした!乃木坂46は、私と遠藤さくらちゃんと梅澤美波さんと井上和ちゃんの4人でした。さくちゃんが私につんつんってやるので「なぁに?」って言ったら、すっごい小声で「これ楽しみにしてたの!」って言っていて、「かわいいねぇ~」って思って(笑)。みんな楽しみだったみたいです!3坂合同だったので、たまたま日向坂46さんのキャプテンの佐々木久美さんが隣にいらっしゃって。私が立っていたら「背高いね~」って、話しかけてくださったんです(笑)。でも、私なんといっても人見知りなので……しかも先輩だし、ずっとテレビ越しに観ていた方だったので、「あ……そうなんですよね。ちょっと、なんかこう、よくたまに……あの~、言われるんです……」みたいな、すごくキョドっちゃった……(笑)。終わってから「もっとしゃべりたかった……!」って後悔していました。でも、話しかけてくださったの嬉しかったな~。私は3坂合同のオーディションを受けたので、私と同期の……日向坂46の上村ひなのちゃんと、櫻坂46の森田ひかるちゃんと田村保乃ちゃんと……"まつりちゃん"(松田里奈さん)が……(笑)。"まつりちゃん"って初めて呼んじゃった! 実は同期なんです。久しぶりに会えて嬉しいなって思いました。開園前のディズニーランドで踊ったんですけど、入れることないじゃないですか? だからすごく嬉しかったし、開園前なので開園準備の匂いがしてきて……! トゥーンタウンにいたので、ポップコーンの匂いとか、ご飯の匂いとか、チュロスの匂いとかちょっとずつしてきて「うわぁ、ここから夢が生まれるんだ!」って思って嬉しかったですね~。めっちゃキョロキョロしていました(笑)。また行きたいな~! また何かしらの形で一緒にミッキーたちとお仕事できるように、もっともっと頑張りたいなって思いました!――ここで、「ジャンボリミッキー!」オンエア賀喜:トゥーンタウンには、キャラクターのおうちがあるんですよ。ドナルドのおうちとかいっぱいあって、「ありがとうございました!」って言ったら、ミッキーたちがそれぞれのおうちに帰って行ったんですよ~! 超かわいかったです! ディズニーランドに行きたくなっちゃったな~(笑)。楽しかった! ありがとうございました~!