なにわ男子の5枚目のシングル「Make Up Day / Missing」が9月13日にリリースされることが決定した。
表題曲「Make Up Day」は大西流星が主演を務める日本テレビ系ドラマ「紅さすライフ」の主題歌で、「Missing」は松村北斗（SixTONES）と西畑大吾がダブル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ノッキンオン・ロックドドア」の主題歌。シングルは初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤の3仕様でリリースされ、初回限定盤1には未来への希望を歌ったメッセージソング「Diary」、初回限定盤2には“失恋”と“雨”をテーマにした歌詞をレトロフューチャーなトラックに乗せた「Umbrella」、通常盤にはポジティブな雰囲気の「リフレイン」、そして恋の駆け引きをテーマにしたディスコティックでセクシーな「Wonder」と、各仕様ごとに異なるカップリング曲が収められる。
初回限定盤1、初回限定盤2はそれぞれBlu-rayまたはDVD付き。初回限定盤1の付属ディスクには「Make Up Day」、初回限定盤1の付属ディスクには「Missing」のミュージックビデオやメイキング映像などが収録される。
なにわ男子「Make Up Day / Missing」収録内容
初回限定盤1
CD
01. Make Up Day
02. Missing
03. Diary
04. Diary（オリジナル・カラオケ）
Blu-ray / DVD
・「Make Up Day」Music Video & Making・Music Video（Dance ver.）・Music Video（Group Shot ver.）
初回限定盤2
CD
01. Make Up Day
02. Missing
03. Umbrella
04. Umbrella（オリジナル・カラオケ）
Blu-ray / DVD
・「Missing」Music Video & Making・Music Video（Lip Sync ver.）
通常盤
CD
01. Make Up Day
02. Missing
03. リフレイン
04. Wonder
05. Make Up Day（オリジナル・カラオケ）
06. Missing（オリジナル・カラオケ）
07. リフレイン（オリジナル・カラオケ）
08. Wonder（オリジナル・カラオケ）