なにわ男子の5枚目のシングル「Make Up Day / Missing」が9月13日にリリースされることが決定した。

表題曲「Make Up Day」は大西流星が主演を務める日本テレビ系ドラマ「紅さすライフ」の主題歌で、「Missing」は松村北斗(SixTONES)と西畑大吾がダブル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ノッキンオン・ロックドドア」の主題歌。シングルは初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤の3仕様でリリースされ、初回限定盤1には未来への希望を歌ったメッセージソング「Diary」、初回限定盤2には“失恋”と“雨”をテーマにした歌詞をレトロフューチャーなトラックに乗せた「Umbrella」、通常盤にはポジティブな雰囲気の「リフレイン」、そして恋の駆け引きをテーマにしたディスコティックでセクシーな「Wonder」と、各仕様ごとに異なるカップリング曲が収められる。

初回限定盤1、初回限定盤2はそれぞれBlu-rayまたはDVD付き。初回限定盤1の付属ディスクには「Make Up Day」、初回限定盤1の付属ディスクには「Missing」のミュージックビデオやメイキング映像などが収録される。

なにわ男子「Make Up Day / Missing」収録内容

初回限定盤1

CD

01. Make Up Day

02. Missing

03. Diary

04. Diary(オリジナル・カラオケ)

Blu-ray / DVD

・「Make Up Day」Music Video & Making・Music Video(Dance ver.)・Music Video(Group Shot ver.)

初回限定盤2

CD

01. Make Up Day

02. Missing

03. Umbrella

04. Umbrella(オリジナル・カラオケ)

Blu-ray / DVD

・「Missing」Music Video & Making・Music Video(Lip Sync ver.)

通常盤

CD

01. Make Up Day

02. Missing

03. リフレイン

04. Wonder

05. Make Up Day(オリジナル・カラオケ)

06. Missing(オリジナル・カラオケ)

07. リフレイン(オリジナル・カラオケ)

08. Wonder(オリジナル・カラオケ)