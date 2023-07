緑黄色社会「曲作りのためにロケ地の江の島へ」月9主題歌『サマータイムシンデレラ』配信リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月27日(木)の放送は、緑黄色社会がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が新曲「サマータイムシンデレラ」の感想を伝え、楽曲について聞きました。こもり校長:緑黄色社会先生は、“めちゃめちゃ夏”な曲を配信中です!長屋晴子(Vo./Gt.):そうなんです!こもり校長:曲名は「サマータイムシンデレラ」! これは、森七菜ちゃんと間宮祥太朗さんが主演の月9ドラマ(『真夏のシンデレラ』)の主題歌です。緑黄色社会:はい!こもり校長:このドラマには、私のダンス仲間(白濱亜嵐さん)も出ています!長屋:そうですね(笑)。こもり校長:フジテレビに出た際に緑黄色社会先生がこの曲を歌っていて、うちのダンス仲間が楽屋で歓喜するっていう(笑)。長屋:やった!こもり校長:ドラマ自体が「夏」「海」「恋」みたいな……なんか恋って、あんなに人をこじらせてしまうんだなぁって(笑)。そんななかで、この楽曲がマッチしているというか。頭からパカーンと明るくないところが、(ドラマの)のモヤモヤするこの恋……みたいな、ウズウズするところとすごくマッチしていて。この曲とドラマの中に、すごく入ってしまいます。長屋:嬉しい!COCO教頭:恋をすると日常がこんなにも色づき出すんだ、ということを思い出させてくれる曲というか。「早く明日にならないかな」と明日が楽しみになったり、逆に勝手に不安になったりもするじゃないですか。そういう感情のジェットコースターみたいなもの……静かめのイントロからサビに向けて、ガっといく感じが私は好きです。緑黄色社会:ありがとうございます!こもり校長:このドラマって、設定として結末がまだないじゃないですか……?穴見真吾(Ba.):そうなんですよ。僕たちも全く知らないです。COCO教頭:えー!?こもり校長:“結末は、(出演者同士の空気感や)視聴者さんの意見(反応)によって考えます”というドラマなの。だから、出演者も結末がわからないままやっている、みたいな(笑)。そのなかで曲を作るって、どういう感じなのか……?長屋:びっくりはしましたけど、夏っていろんな感情になるじゃないですか。楽しいだけじゃなくて、ちょっと迷子になったりだとか。そういういろんな表情を表現できたらいいな、というところで作りました。こもり校長:そういう“夏の引き出し”みたいなものはあるんですか? 「楽しい」とか「悲しい」とか「しんみりする」とか……。長屋:なんだろうな……台本とかで引き出してもらった部分もありますし、実際に江の島とかに行ったメンバーもいたりとか。peppe(Key.):ロケ地らへんに各々行ったり(笑)。こもり校長:そこは、各々なんだ(笑)。peppe:あとから、みんな行ってたってことが……(笑)。こもり校長:みんなで(予定を)合わせて行くのではなく?小林壱誓(Gt.):勝手にそれぞれが行ってたんです。peppe:曲作りのためにですけど(笑)。こもり校長:(笑)。この「サマータイムシンデレラ」は現在配信中ですけど、ドラマ挿入歌の「マジックアワー」は8月7日に配信リリースということで。長屋:そうです!COCO教頭:(緑黄色社会がゲストライブアクトとして登場する番組イベント)『閃光ライオット』の日やん!こもり校長:激アツじゃないですか。長屋:激アツです!こもり校長:これは……(当日のライブの)構想が膨らみますね(笑)。COCO教頭:歌ってくれるのかな!?長屋:おや! 何をやるのかなぁ……(笑)。こもり校長:あらためて、この「サマータイムシンデレラ」は、みなさんにとってどんな楽曲ですか?長屋:特に学生のみなさんは、夏休みにいろんな行事があると思うんですけど、本当に短く感じると思うんです。瞬間的なものだからこそ、大切にしてほしいなって、この夏を一緒に駆け抜けてもらいたいです。――ここで、「サマータイムシンデレラ」オンエアこもり校長:夏やなぁ……! サビに向かって盛り上がっていく感じもありつつ、またそこから一瞬“シュン”となるのが「恋」っぽくて。付き合ったあとのほうが、大変だったりすることもあるじゃないですか。長屋:はい(笑)。こもり校長:そういう人間の心の動きみたいなことも意識して聴いちゃいました。この配信中の「サマータイムシンデレラ」と8月7日に配信リリースされる「マジックアワー」が入ったCDは、9月6日リリースです。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/