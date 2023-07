乃木坂46賀喜遥香「やっぱり寂しいな」早川聖来の卒業セレモニーで田村真佑と3人のユニット披露

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月27日(木)の放送では、開催中の『真夏の全国ツアー2023』の大阪公演でおこなわれた早川聖来さんの卒業セレモニーについて、リスナーのメッセージを紹介し、気持ちを伝えました。遥香先生こんばんは! 真夏の全国ツアー、大阪公演に行ってきました! 僕の生まれて初めてのライブだったのですが、控えめに言って最高でした! 始めはどうコールすれば良いのかわからず、たじろいでいましたが、終わるころには声が枯れるほどコールしていました。そしてアンコールでは、早川聖来先生の卒業セレモニーがありましたね。早川先生の言葉を涙を流しながら聞いていました。特に最後の言葉は号泣ものでした。また来年も全国ツアーに参加したいと思います!(15歳)賀喜:ありがとうございます。生まれて初めてのライブか~。楽しんでいただけてよかった!大阪公演では、同期の早川聖来ちゃんの卒業セレモニーがありまして。2日目(7月13日)のアンコールだったんですけど、そこで聖来が「アイドルってどういうものだろう、ってずっと考えていた数年だった」って言っていて……。“愛が巡ってくる場所”みたいな、“愛をあげて愛が帰ってくる、そういう素敵な場所”だ、みたいなことを言っていました。聖来がアイドル活動でそういうことを大事にしてきたからこそ出る言葉だなって思って、私もこれから愛をいろんな人に渡しながら、愛をもらいつつ頑張っていきたいなって思いましたね。聖来が卒業する時の姿はすごくキレイでした。聖来と同期の田村真佑ちゃんと私の3人で“3色ジェラート”っていうユニットがあるんですけど、その3人で「Threefold choice」っていう曲をさせていただきました。聖来が「3人でどうしても曲をやりたい!」と考えてくれて、それができてまゆたんと私と一緒に号泣……(笑)。やっぱり寂しいなって思った。聖来は多分どこに行っても輝ける子だから、幸せに生きてほしいなって思いながら送り出しましたね。また大阪に戻って来られるように、みんなで頑張りたいと思います! ありがとうございます。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/