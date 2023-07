10月7、8日に神奈川・ぴあアリーナMMでライブイベント「Coke STUDIO SUPERPOP JAPAN 2023」が開催される。

これは日本コカ・コーラの協賛のもと行われるイベント。コカ・コーラのテレビCMに出演しているMrs. GREEN APPLEと水曜日のカンパネラに加え、NewJeansとジョン・バティステの出演が新たに決定した。2日間の公演のうち、10月7日の公演にはBOYNEXTDOORも登場する。

各プレイガイドでは8月8日よりチケットを先行販売。またコカ・コーラの対象製品を購入し、ラベルの二次元コードを使って8月31日までに応募した人の中から抽選で2500名が招待される。

さらにTwitterやInstagramで行われる投稿キャンペーンに参加した人の中から抽選で選ばれた100名は、アーティストが登壇するステージを体験する企画に参加できる。詳細はコカ・コーラのオフィシャルサイトで確認しよう。

NewJeans コメント

Hello! NewJeansです。

Coke STUDIOに参加できることを、とてもうれしく思っています。

コカ・コーラのボトルからCoke STUDIOライブに応募してね。

私たちも出演します! みんなに会えるのが、とても待ち遠しいです。またね♪

Coke STUDIO SUPERPOP JAPAN 2023

2023年10月7日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 14:00 / START 15:00

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / 水曜日のカンパネラ / NewJeans / ジョン・バティステ / BOYNEXTDOOR / and more



2023年10月8日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 12:00 / START 13:00

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / 水曜日のカンパネラ / NewJeans / ジョン・バティステ / and more