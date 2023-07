本日7月28日深夜24:59放送の日本テレビ系「バズリズム02」で夏フェス特集「ニッポン全国 夏フェス2023」が放送される。

番組では「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「FUJI ROCK FESTIVAL」「SUMMER SONIC」「RISING SUN ROCK FESTIVAL」といった主要な夏フェスの最新情報とともに、出演アーティストの貴重な映像をたっぷりと紹介。「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」に出演するあいみょん、「FUJI ROCK FESTIVAL」に初出演するSUPER BEAVERの映像をピックアップする。さらに「SUMMER SONIC」に出演するNewJeans、「WANIMA pre. 1CHANCE FESTIVAL」を主催するWANIMA、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のトリを務めるマカロニえんぴつの映像もオンエアされる。

またスタジオライブにはTOMORROW X TOGETHER、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、SAD originals.が出演する。TOMORROW X TOGETHERはドラマ「最高の生徒 ~余命1年のラストダンス~」の主題歌「紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)」、THE RAMPAGEは8月2日にリリースする両A面シングルの表題曲の1つ「Summer Riot ~熱帯夜~」 をパフォーマンス。スキマスイッチは7月9日にリリースしたベストアルバム「POPMAN'S WORLD -Second-」の収録曲「藍 ~僕たちの色彩~」、SAD originals.は7月7日に配信リリースした1stシングルの表題曲の1つ「愛のせいにして」を披露する。

このほか「あの人ランキング」のコーナーに赤楚衛二、「密着フカボリズム」のコーナーににっぽんワチャチャが登場する。

番組のオフィシャルサイトでは、音楽ナタリーとの連動による出演アーティストの撮り下ろし写真をアーカイブした特設ページ「空いた時間に自撮リズム」を公開中。今回の出演者たちのほか、過去に出演したアーティストの写真も掲載されている。

日本テレビ系「バズリズム02」

2023年7月28日(金)24:59~25:59

<出演者>

歌ゲスト:TOMORROW X TOGETHER / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / スキマスイッチ / SAD originals.

あの人ランキング:赤楚衛二

密着フカボリズム:にっぽんワチャチャ

クイズ!ミュージックビデオ王:原因は自分にある。「Foxy Grape」(※一部地域は放送なし)