ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より角楯カリンが1/7スケールフィギュアにて2024年1月に登場する。

ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「C&C」のスナイパー「角楯カリン」をフィギュア化。カリンの冷静沈着でクールな表情と堂々とした立ち姿で立体化し、ふわっと広がった後ろ髪の毛先のグラデーションや健康的な脚、服や固有武器の「ホークアイ」の質感など、Mx2J氏が描く魅力的なイラストを造形と彩色で完全再現しているとのこと。

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.