SCANDALお気に入りのインドネシア料理は？ 活動初期アジアツアーの思い出を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月24日(月)の配信は、インドネシアのファンから寄せられたメールを紹介。それにちなんで、インドネシアにまつわるクイズでメンバーが盛り上がりました。HARUNA:今回は「なるほど!ザ・キャッチアップ」!一同:やったー!TOMOMI:だいすきー!RINA:久々~。HARUNA:世界のニュースやお国柄をクイズでお届け! 世界中にファンがいるSCANDALらしいコーナーです……って、自分で言ってしまうという。MAMI:ありがたいです。RINA:世界中にファンがいるって、自分で言っていきます……申し訳ないですが!HARUNA:はい、ありがとうございます。世界の皆さん、ありがとうございます……っていうか、(このコーナーの実施が)すごい久しぶりらしいよ。RINA:そんな感じせえへんけどな……?HARUNA:(前回から)1年くらい経ってるって。TOMOMI:え、そうなの?HARUNA:特別編の「なるほど!ザ・キャッチアップ」はやっているから、そう感じないのか。MAMI:ブルガリアのことだったりね。HARUNA:そうそう。ここであらためて説明しますと、海外からのメールをもとに、送ってくれた方のお国にまつわるクイズをスタッフが考えて、メンバーに出題していきます。これまでエストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ルイジアナ(アメリカ)、台湾、インド、インドネシアからのメールをもとにクイズをお届けしてきました。MAMI:すごいねー。HARUNA:それでは、まいりましょう。メールを読みます。<リスナーからのメール・果汁グミはぶどう派さん>SCANDALのみなさん、こんばんは。初めてメールします。僕はいま、仕事で1年半ほどインドネシアに住んでおり、この番組がSpotifyで配信されていることにありがたみを感じています。学生の頃からSCANDALのファンなのですが、僕の周りにMANIAがおらず、1人でライブに参加することにハードルを感じてしまい、いまだにライブに行けていません。5年ほど前に音楽友達ができてからは、いろいろなライブに行くようになり、「今なら1人でもライブに行けるぞ!」と意気込んでいた矢先にコロナ禍になり、さらにはインドネシア駐在が決まり、ライブがますます遠のいてしまいました……。前置きが長くなりましたが、ぜひインドネシアでもライブを開催してほしいです! タイ、フィリピンあたりでも行くことはできます! 一時帰国などで日本に帰るタイミングでライブがあれば、絶対に行きます。インドネシアから応援しています。一同:ありがとう!TOMOMI:ジャカルタに行ったのは、5年くらい前かな?HARUNA:もっと前じゃない?TOMOMI:じゃあ結構長いこと行けてないね。RINA:タイ、フィリピン、インドネシアには行ったことがあるね。TOMOMI:初期の頃は頻繁に行ってたよね。HARUNA:アジアツアーをしていたね。TOMOMI:また行きたいね。MAMI:行きたい!TOMOMI:「サテ」(※インドネシアの串焼き料理)だっけ? おいしかったよね。HARUNA:「サテ」ね、焼き鳥ね。RINA:食べた、食べた。そして、ここでインドネシアにまつわるクイズを出題! メンバーは答えられるのでしょうか?【インドネシアの国土総面積は約189万平方キロメートル(日本の約5倍)、東西の距離は米国の東西両岸とほぼ同じ約5,000キロメートルにも及びます。約2億3,800万人(2010年政府推計)の人口は、世界第4位。世界最多とも言われる「島々」によって作られているインドネシアですが、その島の数はおよそいくつでしょうか?】MAMI:前も「島々の数」やったよね?HARUNA:うん、あったよね。どこだったっけ?MAMI:フィリピンか……。TOMOMI:やったやった。MAMI:えっと、186!(※不正解)TOMOMI:450!(※不正解)RINA:151!(※不正解)HARUNA:230!(※不正解)TOMOMI:125……(※不正解)。RINA:160!(※不正解)TOMOMI:380!(※不正解)MAMI:142!(※不正解) 201!(※不正解)果たして正解者は出たのでしょうか? クイズの続きはAuDeeをチェック!