IOが4年ぶり新作アルバムを2023年秋発売、「Honto feat. Watson」配信リリースも

東京出身のラッパー・IOが、4年ぶりとなる4thアルバムを2023年秋に発売することを発表した。
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本作は、所属するヒップホップクルーKANDYTOWNの3月の終演以降初となる作品。タイトル・発売日・収録内容など後日発表予定。また、本作収録の新曲「Honto feat. Watson」を8月4日に配信リリースすることが併せて発表となった。
＜リリース情報＞
IO
4th ALBUM『タイトル未定』
発売時期：2023年秋
販売元：Def Jam Recordings / ユニバーサル ミュージック
新曲「Honto feat, Watson」
Lyric: IO, Watson
MUSIC: GooDee
Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).
IO https://www.instagram.com/iointheday/