IOが4年ぶり新作アルバムを2023年秋発売、「Honto feat. Watson」配信リリースも

東京出身のラッパー・IOが、4年ぶりとなる4thアルバムを2023年秋に発売することを発表した。

関連記事:Gottz、NORIKIYOを客演に互いの「LIFE」をテーマにしたMV「Still Life」公開

本作は、所属するヒップホップクルーKANDYTOWNの3月の終演以降初となる作品。タイトル・発売日・収録内容など後日発表予定。また、本作収録の新曲「Honto feat. Watson」を8月4日に配信リリースすることが併せて発表となった。

<リリース情報>

IO

4th ALBUM『タイトル未定』

発売時期:2023年秋

販売元:Def Jam Recordings / ユニバーサル ミュージック

新曲「Honto feat, Watson」

Lyric: IO, Watson

MUSIC: GooDee

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).

IO https://www.instagram.com/iointheday/

Watson https://www.instagram.com/imwatoson/