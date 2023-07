BiTE A SHOCK「“ちょっとエッチ”な歌詞に注目」新曲『常夏プラネット』初オンエア

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月26日(水)の放送は、男女混成ダンス&ボーカルグループ「BiTE A SHOCK」がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、先日おこなわれたお披露目ライブや、番組で初オンエアした8月16日リリースの新曲「常夏プラネット」について聞きました。BiTE A SHOCKは、第2のBiSHを作るオーディション番組から生まれた6人組です。7月1日(土)に配信リリースされたメジャーデビュー曲「Patient!!」は、ドラマ『癒やしのお隣さんには秘密がある』(日本テレビ系)の主題歌に起用され、7月24日(月)には2曲目となる新曲「THE NEXT」を配信リリースしました。この記事では、番組後半の23時台に登場したMAHiTOさん、HANANO さん、SAORiさん(電話出演)の3人とのトークを紹介します。こもり校長:BiTE A SHOCK先生は、7月17日に東京国際フォーラム ホールCでお披露目ライブ『Why don't you BiTE??』を開催されました。デビュー曲の「Patient!!」や新曲の「THE NEXT」をライブ初披露したということですが、緊張しましたか?MAHiTO:僕自身が、ライブは2回しか観たことがなくて……。こもり校長:ライブ自体を?MAHiTO:そうなんです。1回目がBiSHさんで、2回目がEXILE TRIBEさんのライブに行かせていただいたんですけど。こもり校長:ありがとうございます。じゃあ、僕と会うのは2回目ということですか?MAHiTO:そうです、ドキドキです(笑)。で、3回目にまさか自分がライブをする側になるとは思っていなくて。COCO教頭:そうだよね。こもり校長:ステージから見る客席や、歌って会場を掌握していく感じはどうでしたか?MAHiTO:本当に、何がなんだかわからない状態で。正直、何も見えなかったですね。こもり校長:でも、YouTubeで公開されているライブ映像はかっこよかったですよ。頭が真っ白になっている感じは、全然わからなかったですよ。MAHiTO:本当ですか!? 体が動きました……(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:HANANO先生はどうですか? お披露目ライブをやってみて。HANANO:私たちのことを応援してくださっている方々に初めて直接お会いする機会だったので、私たちの曲で笑顔で盛り上がってくれたり涙してくれたりとか。生のリアクションを初めて味わえて、「ちゃんと届いているんだな」と初めて経験して幸せでした。こもり校長:YouTubeの動画では、パフォーマンス中は観てくださっているお客さんも……いわばノッてないのよ。「今、目の前で起きているこの現象を、絶対に目に焼き付けてやろう……!」というあの感じ?COCO教頭:見守っている感じだったよね。こもり校長:曲が終わったあとに歓声が沸く感じも、交歓しているように感じてライブならではだなと思いました。BiSH先生の楽曲も披露されたんですよね? これこそ、大緊張じゃないですか?HANANO:ヤバかったですね。こもり校長:リハーサルとかは、どういう空気感だったんですか?HANANO:大尊敬、大緊張……(笑)。もう大変な状態だったんですけど、私たちなりの全力で、私たちらしいオリジナルのパフォーマンスをしよう! ということで、全力で届けられたんじゃないかな? と思います。こもり校長:SAORi先生はどうでしたか?SAORi:ステージに立った瞬間は、お客さんがすごく見えたことにびっくりしてしまって(笑)。うまく話せなかったこともあったんですけど、それも思い出になりましたし、この経験がいい方向に進んだらなと思っています。HANANO:しっかりしてる……(笑)。こもり校長:あれだね~、SAORi先生が一番しっかりしてるね~(笑)。COCO教頭:してるね~(笑)。HANANO:ヤバいヤバい(笑)。こもり校長:ここで、新曲を初解禁させていただきます! これは、どんな曲ですか?HANANO:2023年1番の、最高の夏歌です! 夏に大はしゃぎしたくなる曲だと思っています。そして、ちょっとエッチな歌詞にも注目していただきたいです……!MAHiTO:ラップが多くて、ゴリゴリにブチ上がる曲です。最初に聴いたときは、僕のために作られた曲なんじゃないか、と思ったくらい好きです!こもり校長:いいですね~! では、生徒(リスナー)と一緒に聴きましょう!――ここで、「常夏プラネット」オンエアこもり校長:8月16日にリリースするBiTE A SHOCK先生の新曲「常夏プラネット」ということで……(楽曲を聴いて)俺は懐かしさを感じる夏曲というか。ちょっと語り口調だったりラップが入っていたり、メロディラインがしっかりあったりとか……のるところはのる、合いの手もある、というところで、ライブでやっていけばやっていくほど、お客さんと盛り上げ方を作っていく曲になるんじゃないかなと思いました。早くライブで聴きたいな、っていう。HANANO:お~! ありがとうございます。MAHiTO:歌いたい!COCO教頭:(笑)。HANANO先生が「エッチな歌詞もあります」とおっしゃっていたので、結構そこにフォーカスして聴いていたんですけど……なまめかしい感じが、全然やらしくない。プラス、サビの「君とプラネット」は……どういう意味ですか!? めっちゃ気になる!MAHiTO:いろんな意味があるんですけど……エッチな意味合いもあったり、プラネットは宇宙なので、“引き寄せ合う”という深い意味もあります。こもり校長:いろいろな解釈ができるから、いやらしく聴こえないよね。COCO教頭:かっこいい感じだった。こもり校長:おしゃれだし、はじけているちょっとしたチャラさもすごく好き!COCO教頭:夏を感じますね。BiTE A SHOCK:ありがとうございます!番組前半の22時台には、RiNAさん、HARUTOさん、RYUUSEiさんの3人が登場しました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/