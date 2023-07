BiTE A SHOCK「唯一無二のグループになりたい」先輩のBiSHから学んだこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月26日(水)の放送は、男女混成ダンス&ボーカルグループ「BiTE A SHOCK」がゲスト出演。今後の意気込みや、先輩であるBiSHへの思いを語りました。BiTE A SHOCKは、第2のBiSHを作るオーディション番組から生まれた6人組です。7月1日(土)に配信リリースされたメジャーデビュー曲「Patient!!」は、ドラマ『癒やしのお隣さんには秘密がある』(日本テレビ系)の主題歌に起用され、7月24日(月)には2曲目となる新曲「THE NEXT」を配信リリースしました。この記事では、番組前半の22時台に登場したRiNAさん、HARUTOさん、RYUUSEiさんの3人と、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、登場時のやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、BiTE A SHOCK先生が初来校! 1人ずつ自己紹介をしてもらおうかな? 誰からいきます!?RYUUSEi:僕からいかせていただきます! RYUUSEiです! 今日、初めてのラジオで緊張しているんですけど、よろしくお願いします。COCO教頭:RYUUSEi先生! お願いします!HARUTO:……はい、HARUTOです。今日、初めてのラジオなんですけど、頑張ります!こもり校長:お願いします! 2連チャン「はじめまして」が続きましたからね、頼みますよ!RiNA:はい……はじめまして……RiNAです!こもり校長:お願いします!RiNA:初めてのラジオです。緊張してます……!こもり校長:あ、みなさんイヤフォン付けてください! ラジオでこれ付けないと、自分の声もわからないし、BGも流れてこないでしょう?BiTE A SHOCK:はい、ごめんなさいっ。COCO教頭:ごめんね、事前に言っとくべきだったわ。こもり校長:ごめんごめん(笑)。だから、生徒(リスナー)のみんな! ラジオ自体が本当に初めてなんだって! 2時間の生放送みたいなことも、もちろん初めてですよね?RYUUSEi:生放送自体も初めてのことなので……よろしくお願いします。COCO教頭:この初々しさがいいよね!こもり校長:オーディション番組でメンバーが決定した直後に音楽特番に出演されたということですが、このときのことは覚えていますか?HARUTO:正直、あんまり覚えてないです……(笑)。こもり校長:あれは、大緊張だったと思いますよ。今日は(当番組のレギュラーでもある)先輩のアイナ(ジ・エンド)さんも聴いているそうですが、こういうのも緊張しますか?RiNA:そうですね。私のなかでは、アイナさんが……なんだろう、お母さんじゃないですけど(笑)。いつもかけてくださる言葉が温かいので、聴いてくださっているということで安心しますね。こもり校長:“第2のBiSH”という言葉自体に、大きなプレッシャーを感じることはあると思いますけど、デビューしてもうすぐ1ヵ月ということですが、そこに関してはどうですか?RYUUSEi:BiSHさんのイズムを継承するということに関しては、いつもいい意味で緊張感を持っているんですけど……僕たちも1人ずつの個性が尖っていて。僕たちにしかできない唯一無二のグループになりたいよね、というのはずっと話しています。この1ヵ月はあっという間すぎて、よくわかってないというのが正直な感想ですね。こもり校長:急に特急列車に乗せられた、みたいな感じだもんね。(今も)拳を握りしめながらしゃべっているもんね(笑)。RYUUSEi:無意識に……(笑)。こもり校長:今夜の授業テーマは『心に残っている教え』です。BiSH先生の背中を見て……みたいなところで、教えられたことや感じることもあるんじゃないですか?HARUTO:BiSHさんは自分を持っていて、罵詈雑言とか受けても自分の道をしっかり持っているっていうのが、自分たちも学ばないといけないな、と思います。こもり校長:これから(BiSHが)切り拓いてくれた道を進んでいくなかで、どうしてその道が切り拓かれたのか、を感じながらやっていくことになるんだと思います。いや、いいっすね……このフレッシュな感じがすごくいいよ!番組後半の23時台は、HANANOさんとMAHiTOさん、SAORiさん(電話出演)が登場。8月16日リリースの「常夏プラネット」を初オンエアしました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/