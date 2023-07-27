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RX350h“version L”（ソニックカッパー）

　レクサスは7月27日、ラグジュアリークロスオーバーSUV「RX」を一部改良するとともに、2.5Lハイブリッドシステムを搭載した「RX350h」を追加し、同日より発売した。


【一部改良】先進安全装備の充実やワイヤレス充電の機能向上などを実施


　一部改良では、RX350にもアドバンスト パークにリモート機能を追加（RX350“version L”に標準装備、RX350“F SPORT”はオプション設定）し、先進安全装備を充実。



　また、インテリアイルミパッケージは、足元以外の減光制御を抑制し、アンビエントライトの改良を実施したほか、ワイヤレス充電器は、充電可能エリア拡大など充電機能を向上させた。


【RX350h】シームレスな気持ちの良い走りと低燃費を両立



2.5Lハイブリッドシステム 画像
2.5Lハイブリッドシステム

　新たに導入されるRX350hは、高効率な2.5L直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、気持ちの良い走りと低燃費を高次元で実現している。



　2WD（FF）とAWDを設定し、AWDシステムは、E-Four（電気式AWDシステム）を採用。発進時や雪道などの滑りやすい路面では後輪をモーターで駆動することにより安定した走行性能を実現する。



　また、前後駆動力配分を100:0～20:80の間で緻密に制御することで、発進時の加速性能とドライバーの意図するすぐれた旋回安定性をもたらすとしている。






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RX350h“version L”（ソニッククォーツ）


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RX350h“version L”（グラファイトブラックガラスフレーク）


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RX350h“version L”（ソニックチタニウム）


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RX350h“version L”（ソニッククロム）


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RX350h“version L”（ソニックイリジウム）

RX350h 主要諸元



全長 4,890mm
全幅 1,920mm
全高 1,700mm
ホイールベース 2,850mm
パワートレーン 2.5L直列4気筒ハイブリッドシステム［FF/AWD］
タイヤサイズ 235/50R21
車両重量 ※1 1,940kg（2WD）／2,010kg（AWD）
エンジン最高出力（kW［PS］） 140kW［190］/6,000r.p.m
エンジン最大トルク（N･m［kgf･m］） 243［24.8］/4,300-4,500r.p.m
モーター最高出力（kW［PS］） フロント 134［182］・リア 40［54］
モーター最大トルク（N･m［kgf･m］） フロント 270［27.5］・リア 121［12.3］
燃費性能※2 20.2km/L（2WD）／18.7km/L（AWD）
※1 ムーンルーフを装着した場合10kg、パノラマルーフを装着した場合30kg増加。
“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加。
※2 国土交通省審査値。走行条件によって異なる。

メーカー希望小売価格一覧

  エンジン トランスミッション 駆動 価格（消費税込）
RX500h “F SPORT Performance” T24A-FTS Direct Shift 6AT AWD

9,010,000円
  エンジン トランスミッション 駆動 価格（消費税込）
RX450h+ “version L” A25A-FXS 電気式無段変速機 AWD 8,720,000円
  エンジン トランスミッション 駆動 価格（消費税込）
RX350h
“version L”
A25A-FXS
電気式無段変速機
 2WD（FF） 7,580,000円
AWD 7,960,000円
  エンジン トランスミッション 駆動 価格（消費税込）
RX350
“version L”
T24A-FTS
Direct Shift-8AT
 2WD（FF） 6,660,000円
AWD 7,070,000円
“F SPORT” AWD 7,070,000円

レクサス 公式HP：