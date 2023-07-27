レクサスは7月27日、ラグジュアリークロスオーバーSUV「RX」を一部改良するとともに、2.5Lハイブリッドシステムを搭載した「RX350h」を追加し、同日より発売した。
【一部改良】先進安全装備の充実やワイヤレス充電の機能向上などを実施
一部改良では、RX350にもアドバンスト パークにリモート機能を追加（RX350“version L”に標準装備、RX350“F SPORT”はオプション設定）し、先進安全装備を充実。
また、インテリアイルミパッケージは、足元以外の減光制御を抑制し、アンビエントライトの改良を実施したほか、ワイヤレス充電器は、充電可能エリア拡大など充電機能を向上させた。
【RX350h】シームレスな気持ちの良い走りと低燃費を両立
新たに導入されるRX350hは、高効率な2.5L直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、気持ちの良い走りと低燃費を高次元で実現している。
2WD（FF）とAWDを設定し、AWDシステムは、E-Four（電気式AWDシステム）を採用。発進時や雪道などの滑りやすい路面では後輪をモーターで駆動することにより安定した走行性能を実現する。
また、前後駆動力配分を100:0～20:80の間で緻密に制御することで、発進時の加速性能とドライバーの意図するすぐれた旋回安定性をもたらすとしている。
RX350h 主要諸元
|全長
|4,890mm
|全幅
|1,920mm
|全高
|1,700mm
|ホイールベース
|2,850mm
|パワートレーン
|2.5L直列4気筒ハイブリッドシステム［FF/AWD］
|タイヤサイズ
|235/50R21
|車両重量 ※1
|1,940kg（2WD）／2,010kg（AWD）
|エンジン最高出力（kW［PS］）
|140kW［190］/6,000r.p.m
|エンジン最大トルク（N･m［kgf･m］）
|243［24.8］/4,300-4,500r.p.m
|モーター最高出力（kW［PS］）
|フロント 134［182］・リア 40［54］
|モーター最大トルク（N･m［kgf･m］）
|フロント 270［27.5］・リア 121［12.3］
|燃費性能※2
|20.2km/L（2WD）／18.7km/L（AWD）
“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加。
※2 国土交通省審査値。走行条件によって異なる。
メーカー希望小売価格一覧
|エンジン
|トランスミッション
|駆動
|価格（消費税込）
|RX500h
|“F SPORT Performance”
|T24A-FTS
|Direct Shift 6AT
|AWD
|
9,010,000円
|エンジン
|トランスミッション
|駆動
|価格（消費税込）
|RX450h+
|“version L”
|A25A-FXS
|電気式無段変速機
|AWD
|8,720,000円
|エンジン
|トランスミッション
|駆動
|価格（消費税込）
|
RX350h
|
“version L”
|
A25A-FXS
|
電気式無段変速機
|2WD（FF）
|7,580,000円
|AWD
|7,960,000円
|エンジン
|トランスミッション
|駆動
|価格（消費税込）
|
RX350
|
“version L”
|
T24A-FTS
|
Direct Shift-8AT
|2WD（FF）
|6,660,000円
|AWD
|7,070,000円
|“F SPORT”
|AWD
|7,070,000円
レクサス 公式HP：