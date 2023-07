hide(X JAPAN、hide with Spread Beaver)の誕生日を祝うライブイベント「hide Birthday Party 2023」が12月10日に神奈川・CLUB CITTA'で開催される。

「hide Birthday Party」はhideの誕生日である12月13日前後に毎年行われているイベント。今年は約25年ぶりのワンマンライブを実現させたhide with Spread Beaverのメンバーが、ソロやバンドなどそれぞれのスタイルで出演することが決定している。このほかhideとゆかりの深いアーティストが集結する予定だ。

hideのオフィシャルファンクラブサイトでは本日7月27日よりチケットの最速先行予約を受付中。一般販売はローソンチケットで9月9日10:00から。

なお本日7月27日18:30からはhide with Spread Beaverのワンマンライブ「hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO」東京・豊洲PIT公演の模様がuP!!!にて生配信される。

hide Birthday Party 2023

2023年12月10日(日)神奈川県 CLUB CITTA'

<出演者>

hide(X JAPAN、hide with Spread Beaver)

Chirolyn(hide with Spread Beaver)/ defspiral / DIE (hide with Spread Beaver、Ra:IN)/ DJ-INA / MADBEAVERS / PATA(X JAPAN、Ra:IN)/ SPEED OF LIGHTS / ZEPPET STORE / 桃知みなみ(Opening DJ)/ and more