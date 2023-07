【茅ヶ崎 グルメレポ】孝太郎 茅ヶ崎店- 駅から徒歩1分！濃厚スープ…

学生さんご飯無料の嬉しいサービスも

今回は、茅ヶ崎駅近くでガッツリとした美味しい横浜家系ラーメンが食べられる『孝太郎 茅ヶ崎店』さんをご紹介したいと思います。

場所は、エメロードの入り口付近にある、飲食店やメガネ屋さんの入っている山治ビルの1階。

こちらのビルの1階には、他にもカレー屋さんの「カレーハウス ブータン」さんと「麺屋 吉佐」さんなどが入っています。

店内は、THEラーメン屋さんといった雰囲気で、カウンター席をメインにテーブル席が3卓ほど。平日のランチタイムに行ってみると、学生さんのグループやサラリーマンなどがいらっしゃいました。

注文は食券制で、注文時に「麺の硬さ」「味の濃さ」「脂の量」をそれぞれ三段階で選ぶことができます。

筆者は「豚骨醤油ラーメン760円(税込)」を「麺硬め、味の濃さ普通、脂少な目」にしました。

こちらのお店は「学生さんは毎日ご飯無料」という、お腹を空かせた若者にやさしいサービスがあります。しかもお替り自由!

学生以外の一般のお客さんでも、開店~16:00まで無料です。濃いめの家系ラーメンには、白米がすごく合うのでぜひお試しくださいね。

数分で出てきた「豚骨醤油ラーメン」は、食欲をそそる豚骨の濃厚な香りを放っています。

横浜家系ラーメンの定番とも言えるうずらの卵と、ほうれん草に焼きのりがたっぷりと乗っています。

クリーミーなとろみを帯びたスープは、旨味が凝縮されていてコク深い味わいです。

特注の中太麺とよく絡んで、食べ応え抜群!

テーブルには、ニンニクやしょうが辛みそ、玉ねぎなどの味変薬味が。 生の玉ねぎと辛みそを少々加えると、さらにパンチの効いた美味しさに変化して、最後まで楽しむことができました。 駅から近くてアクセスのいい『孝太郎 茅ヶ崎店』さんでは、満足度の高いガッツリとした横浜家系ラーメンがいただけます。

ぜひ、みなさんも立ち寄ってみてくださいね!

店舗紹介

【孝太郎 茅ヶ崎店】■住所:〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1−1 山治ビル 1階■電話番号:0467813722■営業時間:月~木11:00〜翌2:30、金・土11:00〜翌3:30、日11:00〜翌1:30※営業時間など変更になっていることがありますので、ご注意ください。

アクセス

JR茅ヶ崎駅北口より徒歩約1分

