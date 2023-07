Ken Yokoyamaのニューシングル「My One Wish」が、9月20日にCD、10月18日に配信でリリースされる。

Ken Yokoyamaにとって2023年の第2弾シングルとなる本作には、疾走感あふれるカラッとしたパンクチューン「My One Wish」、エッジの効いた重たいリフが印象的な「Time Waits For No One」、ミュージカル「アニー」のテーマソング「Tomorrow」のカバーを収録。「Tomorrow」カバーには、ゲストボーカルとして木村カエラが参加している。

初回限定盤はCD2枚組となっており、「Love Me Slowly」「Fuck Up, Fuck Up」、そしてWeezer「Teenage Victory Song」カバーのスタジオライブ音源が収録される。なおスタジオライブ音源の配信の予定はないので、気になるファンはフィジカル盤をチェックしよう。

またKen Yokoyamaは10月から初の東名阪ホールツアー「Ken Yokoyama『My One Wish Tour』」を開催する。SATANIC ENT.では、会員を対象に7月30日23:59までチケットの先行予約を受付中。

Ken Yokoyama「My One Wish」収録曲

CD

01. My One Wish

02. Time Waits For No One

03. Tomorrow(w / KAELA KIMURA)

初回限定盤付属CD

01. Love Me Slowly

02. Teenage Victory Song

03. Fuck Up, Fuck Up

Ken Yokoyama「My One Wish Tour」

2023年10月3日(火)愛知県 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2023年10月13日(金)大阪府 ホテルメルパルク大阪 メルパルクホール

2023年11月9日(木)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)