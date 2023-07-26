板垣恵介原作によるアニメ「『範馬刃牙』第2期」のエンディングテーマ「WILDER」の描き下ろしジャケットが公開された。

8月2日に配信されるUPSTARTの新曲「WILDER」のジャケットは、板垣による描き下ろし。タオルを首にかけた刃牙の姿が描かれ、力強さが表現された。また、YouTubeでは「WILDER」が流れるノンクレジットエンディング映像も公開されている。

「範馬刃牙」は地下闘技場の最年少チャンピオンである主人公・範馬刃牙と “地上最強の生物”と呼ばれる父・範馬勇次郎との死闘を軸に格闘士たちの闘いを描く「刃牙」シリーズの第3部。アニメ第2期の「外伝ピクル＋野人戦争編」は本日7月26日にNetflixで配信がスタートした。

アニメ「範馬刃牙」第2期

「外伝ピクル＋野人戦争編」

Netflix：2023年7月26日（水）全話一挙世界独占配信

「地上最強の親子喧嘩編」

Netflix：2023年8月24日（木）全話一挙世界独占配信

スタッフ

原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：石川晋吾

色彩設計：宮脇裕美

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音楽：藤澤健至

音響監督：浦上靖之、浦上慶子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：範馬刃牙製作委員会

キャスト

範馬刃牙：島崎信長

範馬勇次郎：大塚明夫

ピクル：草尾毅

アルバート・ペイン：飛田展男

徳川光成：麦人

ゲリー・ストライダム：土師孝也

鮎川ルミナ：潘めぐみ

烈海王：小山力也

愚地独歩：菅生隆之

愚地克巳：川原慶久

渋川剛気：島田敏

鎬昂昇：山崎たくみ

寂海王：青山穣

ガイア：村瀬歩

花山薫：江口拓也

ジャック・ハンマー：三宅健太

郭海皇：緒方賢一

ナレーション：古谷徹

島崎信長の崎はたつさきが正式表記。