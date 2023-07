音楽ナタリーではプレイリスト企画「Sounds of Summer 2023」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。第1回となる今回は藤井隆が選んだ10曲をコメントとともに紹介する。

「うっかりした夏の明け方に10曲」PLAYLIST by 藤井隆

01. Titanium / アンソニー・ウィリス、ジェナ・デイヴィス

02. Chet Baker / Mando Diao

03. EYE + D.A.N. / D.A.N.、堀込泰行

04. Super Shy / NewJeans

05. リズムとルール / 後藤輝基(フットボールアワー)

06. where are you / 川島明(麒麟)

07. Cura Mente / エリサ・バルガス・フェルナンデス

08. I'm Not Scared / Eighth Wonder

09. Audition(The Fools Who Dream) / エマ・ストーン

10. Tell Me Your Dreams / アンソニー・ウィリス、ジェナ・デイヴィス

テーマ「うっかりした夏の明け方に10曲」

夕食後リビングでそのままウトウトしてしまい、午前4時とかにはっ…と目覚めてしまって、まだ明るくはないけどもう暗くはなくて、その勢いでがんばって起きて歯磨きをしてベッドへ行くか、再びそのままここでもう少しだけ寝ようとするのか、寝ぼけながら今日の予定を思い出してもぞもぞするのがうっかりした夏の朝の楽しみの1つです。今年の夏はそのまま起きて散歩に出かけてもいいかと思っていてそのときに聴く予定の10曲です。

藤井隆(フジイタカシ)

1972年3月10日生まれ。吉本興業所属のお笑い芸人。2000年にシングル「ナンダカンダ」で歌手デビューし、同年末に「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たす。2014年に主宰レーベル・SLENDERIE RECORDを設立。早見優、鈴木京香、鈴木杏樹らの作品プロデュースも手がける。2022年9月にオリジナルアルバム「Music Restaurant Royal Host」をリリースした。