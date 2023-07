夏休みの宿題は先にやる？最後にやる？それとも…!? 10代の気持ちと大人の経験談

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月25日(火)の放送では、「夏休みの宿題は先にやる? 最後にやる?」が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)の経験談と、リスナーのメッセージを紹介します。こもり校長:(番組の)掲示板を見ていると、「夏休みに入ったよ~」という生徒(リスナー)が多いね。みんなそれぞれの夏休みを過ごしていると思うんだけど、避けては通れないものがあるんですよ。そう! 「夏休みの宿題」です。COCO教頭:ありますね~。こもり校長:夏休みの宿題の話題になると、永遠のテーマがあります。“いつやるの!? 問題”です! 先にやってしまうタイプもいれば、最終日まで残して追い込まれるタイプもいるわけです。そこで、ツイッターのアンケート機能を使って、生徒に聞いてみたんです。すると、「先にやる」が42%、「最後にやる」が58%でした。COCO教頭:意外とトントン……?こもり校長:というか、俺はびっくりしているよ。申し訳ないけど、うちの生徒は「先にやる」が20%。「最後にやる」が80%ぐらいだと思ってた(笑)。俺の予想では、最後にやる子が多い気がしていたんだけど……決めつけだけどね。COCO教頭:本当にそうよ(笑)。こもり校長:なんだけど、半々だったんだよね。でも宿題をするモチベーションを、どうやって上げたらいいかわからない、という生徒もいると思うんだよね。ということで、今夜は「先にやっちゃうよ」というキミのメソッドを教えてもらおうと思います。こもり校長:教頭は、夏休みの宿題は早くやっていたタイプ?COCO教頭:イェスイェス。「早く終わらせて楽しみたい」という気持ちなんだけど、毎年お盆に親戚がアメリカから遊びに来てたのね。その親戚と家族で旅行に行く、というのが恒例行事だったの。それをマンキンで楽しむためにその時期(まで)に終わらせる、というのが私のやり方だった。こもり校長:(お盆ということは)夏休みが始まって2週間くらいだよね。どうやっていたの?COCO教頭:予定を入れないで、宿題だけの日々だよね。極端なの。それをやっている自分が好き、みたいなところもあったからさ。そのマインドでやってたね。こもり校長:なるほどね。校長先生は、これまで夏休みの宿題をまともに終わらせたことがないんですよ。COCO教頭:よく校長になれたよね。こもり校長:びっくりだよね(笑)。だって俺、夏休みの宿題を全部ちゃんと解いて出したことなんて、人生で一度もない。COCO教頭:堂々と言われると、それもいい気がしてきたよ……(笑)。こもり校長:だからと言って、「俺を真似しろ!」とは言えないから(笑)。ぜひ、生徒のみんなに、(早く終わらせる)コツとかノウハウとかメンタルの持っていき方とかを教えてもらいたい!【私は、先に宿題を終わらせられるように計画を立てるのは立てるんですけど、その計画通りに実行できず、結局後半に泣くタイプの人です……毎年そう。「今年こそはお盆前に宿題全部終わらせるぞーー!!!」と意気込んだにもかかわらず、本気が出るのはお盆明けからなんです。今年こそは絶対に変わりたい!】(15歳)COCO教頭:計画を立てるところまではできているんだよね。こもり校長:計画を立てるくらいは、僕だってできますよ。実行できないんです。気づいたら、“夏の終わり”なんです……(笑)。COCO教頭:アクションを起こせない、ってことですね(笑)。【僕は最後にやる派です! 作文とかの時間がかかったりするものは最初のほうに頑張ってやっちゃって、ワークとか問題をたくさん解くようなものは簡単な問題から入っていくと、集中してできたりします!!】(14歳)こもり校長:これは……“先にやる派”なんじゃないか説あるよね。COCO教頭:(笑)。こもり校長:自分は“最後にやる派”だと思っているけど、ちゃんとできているタイプだね。テクニックがあるよね。COCO教頭:コツがわかっているよね。こもり校長:だから……「先にやる」、「最後にやる」、「やらない」という3つの選択肢があることがわかりました。COCO教頭:すげー3択だな(笑)。この日の放送では、「夏休みの宿題スタートダッシュ作戦会議」をテーマに……・「夏休みは4日後からですけど、すでに宿題が出ていてもうやり始めています。早くやるメソッドは、“宿題を早く終わらせたときのご褒美”を想像します」という16歳・「夏休みの宿題が過去イチ多いけど、早く終わらせるための攻略法は“To Doリストを作ること”です」という17歳・「夏休みが始まって4日経ちましたが、宿題は8割方終わっています。早く終わらせるコツは、行き詰まったら“うぉー!”と叫んで自分を奮い立たせます」という13歳・「宿題は最後の最後までためる派です。最後の日に徹夜して、いままでどうにかなっています」という17歳と電話をつなぎ、夏休みの宿題について話を聞いていきました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/